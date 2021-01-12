Turizmci uzun vadeli destek bekliyor

FİKRİ CİNOKUR-ANTALYA

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca 2021 turizm sezonu hazırlıklarını anlattı. Geçen yıl pandemiyle birlikte başlayan seyahat kısıtlamaları nedeniyle Antalya genelinde tesislerin çok büyük bir bölümünün sezona geç başladığını ya da hiç başlayamadığını belirten Atmaca, “Biz COVID ile tanıştığımızda mart ayı iyi idi. Yani sektörün sezona hazırlık yapmaya başladığı, yatırımların hızlandığı bir dönemdi. Tam bu noktada hem dünyada hem Türkiye’de turizm hiç olmadığı kadar dibe vurdu, hatta durdu. 2020 yılı daha çok devlet teşvikleriyle ve kredi kullanarak geçildi. Bankalar zor durumdaki işletmelerin kredilerini ya öteledi ya da yeniden yapılandırdı. Ekonomik kriz her geçen gün kendisini biraz daha hissettiriyor” diye konuştu.

Sektöre destek amacıyla sunulan yeni kredilerin olduğunu ifade eden Atmaca, şöyle devam etti: “Yeni krediler var ama sektörün turizm olarak harekete geçmemiş olması yatırımcıları tedirgin ediyor. Kredi vermek ya da kredi yapılandırmak sadece günü kurtaracak. Uzun vadeli planlanmış destekler gerekiyor. Aldığınız ya da yapılandırdığınız krediyi günümüz şartlarında ödemek mümkün değil. Bazı bankalar yaptıkları kredi yapılandırmalarını açıkladı ki bu rakamlar çok büyük. Bu kredileri sezonun çok iyi gitmesi halinde bile ödemek zor iken şimdi nasıl ödenebilecek bunu bilemiyorum. Kredi kullanmak ya da var olan kredinizi yapılandırmak en azından ayakta kalmak adına mutlaka çok önemli ve bunu doğru kullanmalıyız. Ancak dediğim gibi daha uzun vadeli hibe ya da başka teşvikler verilmeli.”

Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da, pandeminin en ağır darbeyi vurduğu seyahat endüstrisinin tarihin en büyük krizini yaşadığını ifade etti.

“2021 atılım yılı olacak”

Türkiye’nin turizm sektöründeki krizi rakiplerine göre daha az zararla kapattığını savunan Yağcı, “Pandemi sürecinde 2020 yılı sektör için birlik ve dayanışma yılı oldu. 2021 ise atılım yılı olacak” diye konuştu.

Turizmin ülke ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu sektöre verilen desteklerle bir kez daha gördüklerini söyleyen Yağcı şöyle devam etti: “Özellikle bu kritik zamanda turizme verilen ekonomik desteğin yerinde olduğu, bu ümit verici desteklerin sektörümüzün önümüzdeki yıllarda ülke ekonomisine katkısının çok daha fazla olacağı aşikar. Antalya, güvenli uluslararası seyahatin mümkün olduğunu dünyaya gösterdi. Antalya her zaman olduğu gibi bu zor dönemde de turizmin yeniden başlamasına dünyada öncülük etti.”