Turizmciler, Tabakhaneler bölgesine konut yapılmasına karşı

Bursa’da senelerdir boş olarak duran ve altından geçen termal su yatakları nedeniyle ‘Sıcaksu’ olarak da adlandırılan Tabakhaneler Bölgesi BTSO’nun Ekim Meclisi’nde gündeme geldi. Turizm ve seyahat acentelerinin yer aldığı 42. Komite adına söz alan Hasan Eker, “Tabakhaneler bölgesinde Belediye eliyle yapılmak istenen bir konut projesi var. Bu projenin henüz temelleri atılmadığı için halen zamanımız var. Bu proje hayata geçerse turizm için kullanabileceğimiz çok verimli bir alanı kaybetmiş olacağız” dedi.

“Mevcut proje trafik yoğunluğunu artırır”

Tabakhaneler Bölgesi’nin hem lokasyonu hem de altındaki termal su kaynakları nedeniyle turizm açısından önemli olduğunu belirten Hasan Eker, “Biz Turizmciler olarak burada bir bölümün değil tamamının turizm bölgesi olmasını istiyoruz. Ayrıca buraya konut yaparsak kentin trafik sorununa bir düğüm daha atmış olacağız. Bölgede yeni konutlardan oluşacak yoğunluğu kaldıracak tali yol yok. Bizim bunu gündeme getirmemiz ve gerekirse kamuoyu baskısı oluşturmamız gerekli. Turizmciler olarak şehirdeki birçok kişinin de bu görüşte olduğunu düşünüyoruz” dedi. TURSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu da turizmcilerin konu hakkında hemfikir olduğunu ve bölgenin Bursa’nın önemli bir kaynağını verimli kullanabilmek adına turizm alanı olarak yeniden tahsis edilmesi gerektiğini söyledi.

“Kaynakları doğru kullanmalıyız”

Konuya ilişkin açıklama yapan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, sanayiden turizme kadar mevcut alanlarda doğru planlama yapılmamasının gelir kaybına yol açacağını vurgularken, “Sadece Bursa’nın değil ülkemizin kaynakları kısıtlı. Bu kaynakları doğru kullanmamız lazım. Bursa’nın problemlerini çözecek olan her türlü projenin en büyük destekçisi BTSO’dur. Biz bu kentin sadece sanayisini değil turizmini, ticaretini, sağlığını, bilişimini şehrin ekonomisini temsil ediyoruz. Bu coğrafyayı daha yaşanabilir kılacak her türlü dönüşümün merkezinde Bursa iş dünyası vardır. İş dünyamız her zaman Bursa’nın faydasına olan her projeye tam destek vermiştir. Burada bir şey konuşulduğunda bir iddia değil realitedir. Bu dönüşüm olacaksa, bu projeler hayata geçecekse bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü katkıyı vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

700 konut 92 dükkan yapılacak

Bir süre önce Gaziakdemir-Alemdar mahallelerinde yer alan Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesi’nin mülkiyet sıkıntısının çözülmesiyle hayata geçebilir hale geldiğini açıklayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, 700 konut ve 92 dükkânın yer aldığı projenin TOKİ tarafından ihale edildiğini söylemişti. Aktaş ayrıca maliyet artışlarından dolayı müteahhidin iş bıraktığını, yeni ihalenin sonbaharda yapılarak sürecin tamamlanacağını ve inşaatların başlayacağını dile getirmişti. Sıcaksu bölgesinde yer alan sıcak su tesisine Bursalı bir iş adamının talip olduğunu açıklayan Başkan Aktaş, plan değişikliklerinin yapıldığını ve çalışmaların kısa sürede başlayacağını anlattı.