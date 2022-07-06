Turizmde ‘bayram’ bereketi

Fikri CİNOKUR



ANTALYA - Dokuz günlük Kurban Bayramı tatiliyle birlikte, turizm sektöründe Temmuz ve ağustos aylarında Rusya ve Ukrayna’nın boşluğunu kısa süreliğine iç pazarın dolduracağı belirtiliyor. Bu yıl Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle geç açılan turizm sezonu, okulların kapanması ve Kurban Bayramı tatili nedeniyle hareketli bir döneme girdi. Turizm bölgelerinde oteller doldu ancak sektör temsilcileri sezondaki hareketliliğin çok kısa süreceğini belirtiyor.

Avrupa’da Türkiye’deki tatil paketleri ve konaklama fiyatlarının ‘Kelepir’ düzeyde olması Avrupalı turistleri Türkiye’ye yönlendirdi. Avrupa pazarına çalışan Lara ve Kundu bölgelerinde sıkıntı yaşanmazken özellikle Rusya ve Ukrayna pazarına çalışan Kemer, Alanya, Tekirova ve Göynük gibi tatil beldelerinde Haziran ayına kadar büyük sıkıntı yaşandı. Oteller geç açıldı.

Şimdi kısa süreli de olsa Antalya’nın tüm bölgelerindeki tesislerde yüzler gülüyor. Kemer bölgesinde ikinci bantta kalan 3 ve 4 yıldızlı otellerde bile bayram hareketliliği yaşanıyor.

“Boşluğu iç Pazar doldurdu”

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Kurban Bayramı ve okulların tatil olması nedeniyle hemen hemen bütün bölgelerde tesislerin dolu olduğunu söyledi. Okulların kapanmasıyla iç pazarda yoğun taleple karşılaşıldığını belirten Atmaca, sezonun şimdilik iyi gittiğine vurgu yaptı.

Kemer Turistik Otelciler Birliği (KETOB) Başkanı Dinçer Sarıkaya da bayram nedeniyle bölgede otellerin dolmaya başladığını kaydetti. Rusya ve Ukrayna pazarının iki ülke arasındaki savaş nedeniyle açıkta kaldığını ifade eden Sarıkaya, şöyle konuştu: “Rusya ve Ukrayna pazarının boşluğunu kısa süreli de olsa iç pazar doldurdu. Bölgemizdeki beş yıldızlı oteller hem iç hem de dış pazardan payını almış durumda görünüyor. İkinci bantta kalan 3 ve 4 yıldızlı otellerde dolmaya başladı. İç pazarda talep var, yer yok. Kurban bayramı ve okulların tatil olmasıyla iç pazar Rusya ve Ukrayna pazarının boşluğunu şimdilik doldurdu.” Sarıkaya, turizmdeki hareketliliğin ağustos ayı sonuna kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.

“İç pazarın geceleme süresi kısa”

Alanya Turistik Otel İşletmecileri Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili de bayram süresince otellerin doluluk oranlarının iyi olduğunu söyledi. Temmuz ve ağustos aylarının dolu göründüğünü ifade eden Sili, “İç pazarda ortalama yüzde 90 doluluk görünüyor. Rusya ve Ukrayna pazarına çalışan Alanya’da Haziran ayında doluluk yüzde 60 seviyesinde idi. Temmuz ayında yüzde 70’i geçecek. Kurban Bayramı ve okulların tatil olması iç pazarda yoğunluğu artırdı” dedi.

Temmuz ve ağustos aylarının önemli olmadığını asıl eylül ve ekim aylarındaki doluluklara bakılması gerektiğini anlatan Sili, “İç pazar yoğunlaştı ama geceleme süreleri kısa. İç pazarın geceleme süresi ortalama 4, Rusya ve Ukrayna pazarında ise 8 gün. Sektör için önemli olan Eylül ve Ekim ayları…’’ diye konuştu.

“Hem tatil hem bayram iyi olmuyor”

Önceki dönem Kemer Turizmci ve İş İnsanları Derneği (KEMİAD) Başkanı ve Tuncer Garden Otel işletmecisi Ali Nail Kılıç da bayram ve tatil etkinliklerinin ikisinin bir arada olmasının tesisler için uygun olmadığını söyledi. Kılıç, şöyle devam etti: “Tatillerin sezona yayılmasını istiyoruz. Hem tatil, hem de bayram tesisler için uygun olmuyor. Şu anda sıra dışı bir sezon yaşıyoruz. Kemer bölgesi toparlandı. Ancak maliyetler çok aşırı arttı. Turizm sezonu kısa da sürebilir uzun da sürebilir.”

Antalya altı ayda 4,3 milyon turist ağırladı

Turizmde Avrupa’nın ‘en ucuz’ ülkesi olan Türkiye’nin rivierası Antalya’ya yılbaşından bu yana 4 milyon 284 bin 513 turist geldi. Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, yılın 6 aylık döneminde Antalya’ya gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 176 arttığı bildirildi. Antalya’ya gelen turistlerin ülkelere göre sıralamada ilk dört sırada Avrupa ülkeleri yer aldı. Yılın ilk 6 aylık döneminde Antalya’ya en çok turist 954 bin 998 ile Almanya’dan geldi. Almanya’yı 785 bin 623 turistle Rusya, 434 bin 919 turistle İngiltere, 237 bin 805 turistle Polonya ve 160 bin 977 turistle Hollanda takip etti. Bu ülkeleri sırasıyla Kazakistan, İsrail, Litvanya, Romanya ve İsveç izledi.