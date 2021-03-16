“Turizmde pandemi sonrası kurulacak dünyaya hazırlanmalıyız"

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ‘Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları’nın dördüncüsü Antalya’da gerçekleştirildi. Fatma Şahin toplantının açılışında her bölgenin farklı ve güçlü tarafl arı olduğunu belirtti. Turizmde yeniliklere ve değişime hazır olunması gerektiğini söyleyen Şahin şöyle devam etti: “Özellikle turizmde pandemiden sonra kurulacak yeni bir dünya var. Bu dünyaya hazır olmamız gerekiyor. Şehir ekonomisini, ülke ekonomisini yönetmek gibi üzerimizde bir vebal var. Turizm ülkenin kaderi. Pandemiden sonraki turizmde ne yapacağımıza bakmamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde değişime ayak uydurmamız ve yapmamız gerekenler var.” Öte yandan yenilenebilir enerjinin, kültürel mirasın toprağın önemine işaret eden Şahin, “Tarımı akıllandırmak, tohumu ataya dönüştürmek gibi üzerimizde bir sorumluluğumuz var. Ya bu dünyayı cennete dönüştüreceğiz ya da çocuklarımıza bırakacağımız bir dünya kalmayacak. Pandemi başlamadan akıllı şehirleri çalıştık. Yeni dönemde neler yapmalıyız bunları konuşacağız” diye konuştu.