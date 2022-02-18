“Turizmin bu yıl gündemi, gıda ve enerji maliyetleri olacak”

Fikri CİNOKUR



ANTALYA - Krizlere bağışıklık kazanan turizm sektöründe, 2022 sezonunda yeni zamlarla birlikte enerji ve gıda maliyetleri ön plana çıkacak. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, “Salgın döneminde turizm hareketini başlattık, 2022 yılında önümüzdeki gündem enerji ve gıda maliyetleri olacak” dedi.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ANSİAD) 2. Kahvaltılı Toplantısı’na katılan AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, “Antalya’da Turizm ve Turizmin Geleceği”hakkında bilgi verdi.Yeni turizm sezonunda enerji ve gıda maliyetlerinin çok iyi yönetilmesi gerektiğini belirten Yağcı, turizmde çok zorlu bir iki yılın geride bırakıldığını söyledi.Yağcı, şunları kaydetti: “Antalya turizmini konuşurken aslında Türkiye turizmi konuşuluyor. Çok zorlu iki yılı geride bıraktık. Çok paydaşlı olan turizm sektöründe en önemli ayak ise konaklama. Turizm sektöründe sorunlar bitmedi. Ancak 2022’de yönetmemiz gereken enerji ve gıda maliyetleri var. Sektörün en önemli gider kalemlerinden biri enerji, ikincisi de gıda. Bunları daha iyi yönetmemiz gereken bir döneme giriyoruz. Turizm sektörü iki yıldır salgınla sınandı ve bu yıl da enerji ve gıda maliyetleri ile sınanacağımız bir döneme girdik. Bunun farkındayız.”

“Turizm sektörü krizlere dayanıklı”

2020 yılında salgın nedeniyle otelleri kapatmak zorunda kaldıklarına dikkat çeken Erkan Yağcı, şöyle devam etti: “Ukrayna-Rusya krizinin sorun olup olmadığını soruyorlar. Sektörde otel kapattığımız bir dönemi hatırlamıyorum. 2020 yılında otelleri kapattık. Şehir bomboştu. Bunu yaşadıktan sonra turizm sektörünün dayanıklılığının olduğunu görüyorsunuz. Sorunlara alıştık. Bir şekilde krizi yönetmeye başladık ve krizle karşı karşıya kaldığımızda bağışıklığı yüksek bir sektör haline geldik. Sorunlar var, biz de bu sorunları çözmek için çalışıyoruz. Türkiye turizm anlamında potansiyeli çok yüksek bir ülke. Antalya, Avrupa’da turizmin başkenti.”

“İngiltere yeni pazar olmalı”

Turizmde Antalya’nın geleceğiyle ilgili vizyonun ortaya konması gerektiğini anlatan Yağcı, “Antalya’nın Almanya ve Rusya olmak üzere iki temel pazarı var. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2023 stratejisinde pazar ve ürün çeşitliliğini artırma ile tanıtım çalışmaları var. Pazar ve ürün çeşitliliğini artırma ve tanıtım çalışmaları gündemimizde…Sürdürülebilir bir iş modeli için de taleplerin düşük sezonlara yayılması lazım. Bunun için pazar ve ürün çeşitliliğini artırmamız ve bu stratejiyle yönetmemiz gerekiyor” diye konuştu.Yağcı, şöyle devam etti: “Antalya, pazar çeşitliliğini yaratarak ciddi bir sıçrama gerçekleştirecek. Üçüncü kaynak pazarımız İngiltere olmalı. İspanya’ya her yıl 15 milyondan fazla İngiliz turist seyahat ediyor. Şu an Antalya’ya gelen erken rezervasyonlarda öncü ülke İngiltere. Bu yıl hem ertelenmiş bir talep olduğunu biliyoruz hem de o talebin rezervasyona dönme hızı çok fazla. Bu nedenle de İngiltere’nin ön plana çıkacağı bir sezon olacak.”