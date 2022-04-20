Türk-Alman Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak
Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitenin bölüm ve ana bilim dallarına 5 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversitenin Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla 5 Öğretim Üyesi alacak.
Müracaat etmek isteyenlerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru dosyalarını PDF formatında taşınabilir belleğe aktarmak suretiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri veya şahsen başvurmaları gerekmektedir.