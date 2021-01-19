Türk çayını 2020’de en çok Belçika talep etti

Necati TUZCU

RİZE - Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden elde edilen bilgilere göre, geçen yıl 114 ülkeye 4 bin 750 ton çay satıldı. Geçen yılki ihracat, 4 bin 2 ton çay karşılığında 15 milyon 247 bin 563 dolar kazanç elde edilen 2019 yılına göre miktarda yüzde 19, değerde yüzde 14 arttı. Türkiye’nin 2020 çay ihracatında 5 milyon 598 bin 318 dolarla Belçika ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye 1341 ton çay ihraç edildi. Belçika’yı 2 milyon 469 bin 514 dolarla Almanya, 1 milyon 320 bin 533 dolarla Hollanda izledi.