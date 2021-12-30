Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa, yol haritasını belirledi

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa’nın ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ seçilmesi sebebiyle, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında bu kapsamda planlanan projelerin ayrıntıları paylaşıldı. Toplantıda 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’nın logosu da kamuoyuyla paylaşıldı.





Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Bursa ulusal ve uluslararası arenada kültür ve turizmdeki yükselişini sürdürecektir. Türkiye’nin her bir bölgesi ve şehri için olduğu gibi Bursa için de bütün paydaşlarımızla birlikte çalışacak, hedeflerimize ulaşacak ve daha iyisi için yolumuza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tanıtımlar noktasında son iki yıldır profesyonel bir yapıya kavuştuğuna işaret eden Bakan Ersoy, Bakanlığın bütün birimlerinin Bursa’nın tanıtımı konusunda çalışacağını söyledi. Mehmet Nuri Ersoy, ilk hedeflerinin Bursa’nın Türk Dünyası Kültür Başkenti özelliklerini Avrupa’ya taşıyarak Avrupa Kültür Başkenti arasında yer alması olduğunu dile getirdi.

Ersoy, “Pek çok ülkede tanıtımlarımız yoğun bir şekilde yapılmakta. Kültür başkentleriyle Bursa’yı eşleştirmek için görüşmelere başladık. O ülkeler başta olmak üzere tüm Avrupa’da, Türk cumhuriyetlerinde ve diğer coğrafyalarda Bursa’nın tanıtımını yapacağız” diye konmuştu. Bursa’da konaklama anlamında iyi bir altyapı bulunduğuna işaret eden Ersoy, bir diğer hedeflerinin de ildeki turist konaklama süresini uzatmak olduğunu ifade etti. Bakan Ersoy, Uludağ’daki turistlik tesislerin yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devrini içeren Uludağ Alan Başkanlığı yasa taslağını ocak ayı içinde kurum görüşlerine göndereceklerini, birkaç ay içinde de sonuçlanmasını beklediklerini, ardından saha tespiti yapmaya başlayacaklarını açıkladı.

Kent ekonomisi canlanacak

“Amacımız dünya çapında markalaşmak ve Türk dünyası gelenek ve göreneklerini tüm dünyaya tanıtmak” diyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa’nın tarihi yapılarıyla açık hava müzesini andırdığını belirterek, Bursa’yı başta Türk Dünyası olmak üzere tüm dünyaya tanıtmak istediklerini vurguladı. Aktaş, “Ulusal ve uluslararası birçok etkinlik düzenliyoruz. Türkiye’nin en köklü festivallerinden biri olan Uluslararası Bursa Festivali’nin 59’uncusunu bu yıl Ağustos ayında gerçekleştirdik. TÜRKSOY ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde de; Ata Sporları, Sergiler, TÜRKSOY Kültür Sanat Faaliyetleri, Sempozyum ve Yayınlar, Türk Dünyası Müzeler Buluşması gibi birçok faaliyet gerçekleştireceğiz. 2022; Mevlid yazarı Süleyman Çelebi Hazretleri’nin vefatının 600’üncü anma yılı, aynı zamanda Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü. 4’üncü Dünya Göçebe Oyunları da İznik ilçesinde gerçekleştirilecek. ‘UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’ listesine de dâhil olan Bursa’da 2022’de turizm ve hizmet sektörü canlanacak, yapılacak etkinlik ve faaliyetler kent ekonomisine ciddi katkı sunacak. Ülkeler arasındaki ticaret ve turizm faaliyetlerini arttırmak amacıyla; Türk dünyası geleneksel sanatlar ve zanaatlarını geleceğe taşıyacak şölenler düzenlenecek, Türk Dünyası Ticaret Fuarı, B2B etkinlikleri, fabrikası Bursa’da kurulan Türkiye’nin yeni yerli aracı TOGG ve yerli İnsansız Hava Araçlarının tanıtım faaliyetleri ve sanayicilik tecrübesinin paylaşımı gibi birçok kıymetli etkinlik gerçekleştirilecek” değerlendirmesini yaptı.

“Her zaman Türk Dünyasının kültür başkenti olmaya gönüllüyüz”

Bursa Valisi Yakup Canbolat da yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bursa, ipeğin ve zanaatın ilk merkezlerinden biri ve sadece Osmanlı’nın değil, yüz yıllarca Roma'nın görkemli hikâyesinin düğüm noktasını oluşturmuştur. Bursa, ana karakteristik özelliğini Osmanlı İmparatorluğu’ndan almıştır. Bu yönüyle bakıldığında Bursa, tarihin melez bir şehri olarak görünse de her köşesinde Osmanlı’nın mührünü görmeniz mümkündür. Ülkemizin önemli sanayi ve ticaret merkezi üslerinden biridir. Bursa aynı zamanda tarım kentidir, turizm kentidir, kaplıca kentidir, üniversite kentidir, balıkçılık, dağ ve deniz sporları kentidir. Şehrimiz, el sanatları ve halk sanatları alanında Unesco Yaratıcı Şehirler arasına seçilmiştir. Biz sadece 2022 yılında değil her zaman Türk Dünyasının kültür başkenti olmaya gönüllüyüz, razıyız. Hamdolsun Bursa’ya bu gücü veren birçok parametre vardır.”

Bursa’nın evrensel değerleri

Tarihî Baharat Yolu ile Tarihî İpek Yolu’nun kesiştiği, 8 bin 500 yıllık tarihiyle farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan, zengin bir kültüre ev sahipliği yapan Bursa; ekonomik, sosyal, doğa güzellikleri, şifalı suları, yaz ve kış turizmi imkânları gibi zenginliklerle harmanlanmış bir şehir. Aynı zamanda Bursa, Cumalıkızık, Tarihî Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ile ‘UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. Tüm bu ayrıcalıklarının yanı sıra, çini ve Bursa ipeğinin ön planda olduğu ‘zanaat ve halk sanatları’ dalında Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil olan Şehir, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Dönem Başkanlığı’na da seçildi. Bu sonuçlarla Bursa İpeği ve İznik Çinisi başta olmak üzere Bursa zanaat ve halk sanatları da evrensel değerler konumuna ulaştı.

Planlanan projeler

Bir yılı kapsayacak hatta aşacak; sürdürülebilir, kalıcı ve etkili faaliyetler üzerinde çalışılırken, bu kapsamda, Türk dünyası temalı mimari eserler, park ve meydan düzenlemeleri, Türk Dünyası’ndan getirilen sembol ağaçlarla hatıra ormanı, restorasyonlar, Yaşayan Türk Dünyası Kültür Merkezi, Türk mimarisi sempozyumu, Türk mimarları buluşması ve geçmişten günümüze farklı coğrafyalarda Türk mimarisi temalı çalışmaları ile Türk Dünyası’na yeni kalıcı eserler kazandırmak planlanan ana odak alanlar. Tüm bunların yanı sıra; ilim, fikir ve yayın hayatına değer katacak pek çok proje de hayata geçecek. Örneğin, Türk dünyası temalı kitap fuarı düzenlenmesi planlanırken, bununla birlikte Türk Dünyası Dergileri ve edebiyatçıları buluşması, Türk ozanları buluşması, Altaylar’dan Uludağ’a şairler buluşması da bu amaç doğrultusunda hayata geçirilmesi düşünülen projeler arasında yer alıyor. Sinema ve sahne sanatları alanında Türk Dünyası’na katkı sağlamak amacıyla, Türk Dünyası temalı kısa film yarışması, belgeseller, film festivali, tiyatro festivali gibi etkinliklerle sanat severlere güzel anlar yaşatılması hedefleniyor. Ulutav’dan Uludağ’a Türk Müziği Festivali, Türk Dünyası temalı konserler, sanatçılar buluşması, Türk Dünyası Marşı Yarışması, destan yarışmasının yanı sıra milli takımların içinde yer alacağı Türk Dünyası Kupası gibi etkinlikler düzenlenecek. Türk dünyası ülkeleri ile birlikte 21 Mart'ta hem her yıl büyük coşkuyla kutlanan Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle Bursa’da kutlanacak hem de büyük açılış programı gerçekleştirilecek.

‘Türk Bilim İnsanları’ Projesi

Gençlerin bilime ilgilerini artırmak ve kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak adına, geçmişten günümüze Türk Bilim Adamları ana başlığı altında interaktif sergiler, kısa film gösterimleri, sempozyumlar ve günümüzde yaşayan başarılı Türk Bilim Adamları buluşması, Türk Dünyası Bilim Şenliği gerçekleştirilecek. Ayrıca, Türk üniversite öğrencileri buluşmaları ve Türk öğrencilere yönelik çalışmalar olacak.

Türk dünyası kadın ressamları

Türk görsel sanatları ve sergilerini tüm dünyaya tanıtmak için, ‘Türk dünyası kadın ressamlar buluşması’, dünyanın farklı yerlerinde düzenlenecek Türk kültürüyle ilgili fotoğraf sergileri, ‘Türk Fotoğrafçılar Türk Dünyasını Fotoğraflıyor’ Projesi, ‘Türk Dünyası müzeler ve sergiler buluşmaları’ gerçekleştirilecek. Ülkeler arasındaki ticaret ve turizm faaliyetlerini arttırmak amacıyla; Türk dünyası geleneksel sanatlar ve zanaatlarını geleceğe taşıyacak şölenler düzenlenecek, Türk Dünyası Ticaret Fuarı, B2B etkinlikleri, fabrikası Bursa’da kurulan Türkiye’nin yeni yerli aracı TOGG ve yerli İnsansız Hava Araçlarının tanıtım faaliyetleri ve sanayicilik tecrübesinin paylaşımı gibi birçok kıymetli etkinlik gerçekleştirilecek. Her türlü Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak, gelenek ve göreneklerin unutulmaması hedefleniyor. Buna katkı sağlamak için Türk coğrafyasında oynan farklı oyunların yer alacağı çocuk oyunları şenliği düzenlenecek. Tüm bunların yanında ülkeler arasındaki bağları daha fazla güçlendirmek ve tecrübeleri paylaşmak adına Türk dünyası belediyeler birliği ile yerel yönetim zirvesi düzenlenecek.