Türk halıcılar, ABD pazarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Salahattin Kaplan Başkanlığında toplanan TİM Halı Sektör Kurulu halı gündemini ve dünyada meydana gelen gelişmeleri masaya yatırdı. Toplantının ana gündemi ABD’nin Kasım ayında uygulamaya başlayacağı yüzde 25’lik gümrük vergisi oldu. Kaplan, böyle bir uygulamanın halıcıları ABD pazarlarında bir hayli zorlayacağı gibi rakiplerle de rekabet şansını zayıflatacağını ifade ederek, “Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 28. Olağan Genel Kurulu ve 2020 Yılı İhracat Şampiyonları Ödül Töreninde Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşerek halı sektörünün sorunlarını anlattık. Amerika gezisi öncesinde sektörümüzle ilgili ABD’de yaşadığımız sıkıntıları ve özellikle Kasım 2021’de yürürlüğe girecek olan Türk halılarına yönelik yüzde 25’lik gümrük vergisinin uygulanmamasını istedik. Böyle bir uygulama bizi ABD pazarlarında bir hayli zorlayacağı gibi rakiplerimizle rekabet şansımızı da çok zayıflatacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda bize yardımcı olacağını ve konuyu ilgilerle görüşeceğini ifade etti. Umarız konu çözüme kavuşur” dedi.

“Ortadoğu’da düşüş sürüyor”

Kaplan, ülke bazında en fazla ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 54,9’lık artışla 852 milyon 646 bin dolarla Amerika ülkelerine olduğunu anlattı. Ortadoğu ülkelerinde bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde -18,2’lik bir düşüş yaşadıklarını aktaran Kaplan, “Bu düşüşün telafisi için çalışmalarımız gerek bu ülke gruplarında gerekse yeni pazarlar bulunarak açığın kapatılması yönünde sürmektedir” diye konuştu. İller bazında Türkiye’nin halı ihracatının yüzde 71’inin Gaziantep’ten yapıldığını kaydeden Kaplan, bölgeler bazında ise Güneydoğulu halı ihracatçıları tarafından gerçekleştirildiğini de aktardı.

Konteyner ve hammadde krizi halıcıları da etkiledi

Kaplan, bütün sektörler için büyük sorun haline gelen konteyner ve hammadde fiyatlarında ki aşırı artışın halı sektörünü de büyük oranda etkilediğini belirtti. Kaplan, ihracatçıların bütün zorluklara rağmen büyük fedakârlık ve gayret içerisinde global pazarlarda makine halılarını en iyi fiyatlarla satmaya çalıştığını, 2021 yılının Ocak-Ağustos döneminde ülke genelinden 167 ülkeye yönelik gerçekleştirilen halı ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 37,9 artışla 2 milyar 69 milyon 55 bin dolar olduğunu dile getirdi. 3 milyar dolarlık 2021 yılı hedeflerini de kolaylıkla geçeceklerini aktardı.