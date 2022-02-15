Türk Kızılayı Lojistik ve Fly BVLOS Technology, yerli ve milli Drone üzerine işbirliği yapacak

KOCAELİ - Türk Kızılayı Lojistik Genel Müdürü Şevki Uyar ve lojistik çalışanlarından oluşan bir grup Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Teknopark alanında bulunan Dronepark firması Fly BVLOS Technology' ye teknik gezi düzenledi. Fly Bvlos Technology Genel Müdürü Murat Islıoğlu ve mühendis ekibi ziyaretçilere eşlik ederek, Dronepark, İHA Pilot eğitimleri ve üretilen İHA'lar ile ilgili bilgi aktarımında bulundu. İki kurum arasında afet anında ulaşılamayan bölgelere çeşitli insani yardımların ulaştırılmasının hedeflendiği proje kapsamında; yerli, milli yazılım ve tasarıma sahip Jackal (Çakal) isimli İHA hakkında detaylı bilgi aktarıldı.

15 kilogram asgari yük taşıyacak

Drone teknolojileri ve sürüş eğitimleri konusunda Dronepark'ta çalışmalar yürüten Fly Bvlos Technology Genel Müdürü Murat Islıoğlu, "Drone teknolojileri kapsamında geliştirdiğimiz Jackal ismini verdiğimiz aracın üretimini ve uçuş eğitimlerini vermeyi hedefliyoruz. Ar-Ge'sini yaptığımız test uçuşlarına başlayacağımız dronumuz 15 kilogram asgari yük taşıyabilecek ve 130 kilometre menzilde iletebilecek kapasitede olacak. Partnerimiz Maxwell Innovations ile bu teknolojiyi üreteceğiz. Kızılay’la işbirliğimiz çerçevesinde Kızılay'ın ihtiyaç duyduğu afetlerde malzeme taşıma, insani yardım gibi ihtiyaçları taşıyabilecek, afet alanında keşif yapabilecek milli yazılım, tasarım ve donanıma sahip kendi ürettiğimiz dronela hizmet vermeyi hedefliyoruz. Aracımız afet kapsamında, belediye ihtiyaçlarında, yangında, her türlü konuda, yük kapasitesi, menzil kapasitesine uygun olarak kullanılabilecek. Hem Kızılay'a hem de ülkemizin diğer kurumlarına her senaryoya, gereken kapasiteye uygun, bu teknolojide neye ihtiyaç varsa ona göre aracımızı geliştirip bunu hizmete sunabilecek kabiliyetteyiz” dedi.

“İnsani yardım ve sağlık lojistik operasyonlarında ihtisaslaşmak istiyoruz”

Türk Kızılayı Lojistik Genel Müdürü Şevki Uyar yaptığı konuşmada Kızılay'ın 150 yılı aşkın tecrübesi ile her şartta operasyon yapan bir kurum olduğunu söyledi. Uyar, “Hem insani yardım operasyonları hem diğer operasyonlarda her türlü şartta görev yapmakla mükellefiz. Biz Kızılay Lojistik olarak insani yardım ve sağlık lojistik operasyonlarında ihtisaslaşmak ve mesafe almak istiyoruz. Bu çerçevede kan operasyonları yapıyoruz süreklilik arz etmesi gerekiyor, acil ve afet durumlarında da insanlara iyilik faaliyetlerimizi ulaştırmaya ihtiyacımız var. Biz yıllara sahip tecrübemiz üzerinde bir taraftan da inovasyon süreçlerini takip ediyoruz. İHA kullanımı da bu çerçevede gündeme gelmiş olan bir konu. Bu konuda ülkemiz fevkalade bir gelişme gösterdi, bizde Kızılay olarak kan operasyonlarında, gerek acil gerekse afet durumlarında İHA kullanmak sureti ile ihtiyaç sahibi ızdırap içerisinde olan insanlara iyilikleri nasıl kolay ulaştırabilirizi çalışmaya başladığımızda bu türlü iş birlikteliklerine ihtiyaç olduğunu gördük. İHA önce afet alanını tespit edecek, sonra ulaşılamayan yerlere ve insanlara yardım gönderilecek” ifadesini kullandı. Konuşmaların ardından gezi, alan gezisi yapılarak, eğitimler ve üretimler hakkında bilgilendirmenin ardından İHA uçuşları ile son buldu.