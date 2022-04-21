Türk limanları Avrupa’da 3. sırada  

Fikri CİNOKUR



ANTALYA - Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de irili ufaklı olmak üzere Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz kıyılarında kamu ve özel sektör tarafından işletilen 66 liman bulunuyor. Geçen yıl büyük çoğunluğu yabancı bayraklı gemiler olmak üzere iç ve dış ticarette Türkiye limanlarında toplam 526 milyon 306 bin 784 ton yük kapasitesi (elleçleme) gerçekleştirildi. Liman işletmeciliğinde uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapan Yönetim Danışmanı Fırat Yemeniciler, son yıllarda Türkiye’nin liman işletmeciliğinde Avrupa’da söz sahibi olmaya başladığını söyledi. Avrupa’da Hollanda ve İspanya’dan sonra Türkiye’nin üçüncü sırada yer aldığını belirten Yemeniciler, şunları kaydetti: "Türkiye, yük elleçlemesinde Avrupa’da söz sahibi olan İngiltere ve İtalya’yı geçti. Türkiye’nin artık yeterli liman altyapısı var. Son 20 yıla bakıldığında Avrupa’da limanlarda az da olsa büyüme olmasına rağmen Türkiye’de yüzde 7-8 artış var. Elleçleme kapasitesi 2-2,5 kat arttı. Transit yük ve transit konteyner ile Irak ve Azerbaycan petrollerinin de Türkiye limanlarından ulaştırılması da bunda etkili oldu."

En fazla yük elleçlemesi yapılan 13 limandan 4'ü Türkiye'den 2021 yılı değerlendirmelerine göre Avrupa’da en fazla yük elleçleme yapılan 13 liman arasında Kocaeli, Aliağa, İskenderun ve Botaş limanlarının yer aldığını belirten Yemeniciler, şöyle devam etti: "2021 yılında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türk limanları Avrupa’nın en büyük 13 limanı arasında Kocaeli limanı 6'ncı, Aliağa 8'inci, İskenderun 11 ve Botaş limanı da 13. sırada yer aldı. Geçen yıl çift haneli büyüme gösteren İskenderun Limanı 2022 yılı ilk iki ayında yüzde 41 artış gösterdi. Aliağa limanı ise yük kapasitesi açısından dikkat çekiyor. Botaş limanı 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,4 düşüş göstermesine rağmen 63 milyon 215 bin ton yük kapasitesine ulaştı. Kocaeli limanı ise yüzde 6,3 artışla 81 milyon 335 bin ton, Aliağa limanı da yüzde 7,2 büyüyerek 73 milyon 890 bin tona çıktı."



"2'nci sıraya yükselebiliriz"

Türk limanlarının dünya ölçeğinde çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Yemeniciler, Türk limanlarının, Avrupa’nın 3. büyük ülkesi konumunda olduğunu bildirdi. Fransa ve Almanya’nın bu sıralamada gerilerde kalırken, yıllar içerisinde Türkiye’nin, İtalya ve İngiltere’yi de geçerek 3. sıraya yerleştiğini vurgulayan Fırat Yemeniciler: ‘’Ülke olarak 2023 yılında, İspanya’yı da geçerek Hollanda’nın ardından 2. sıraya yerleşeceğimize inanıyorum. 2010 yılından başlayarak tonaj gelişmelerine göre Türkiye’nin yıllık ortalama birleşik büyümesi (her yıl üst üste büyüme oranı) yüzde 3,8 olurken, İspanya yüzde 2,1 büyümüş, İngiltere ise yüzde 1,2 küçüldü. 2010-2021 yılları arasında Türk Limanları yüzde 51 büyürken, diğer ülke limanlarında büyüme ancak bizim yarımız ya da üçte birimiz hatta beşte birimiz olmuştur, İngiltere ise yüzde 13 küçülmüştür" diye konuştu.