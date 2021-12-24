Türk Metal, yeni yol haritasını yarın açıklayacak

Esra ÖZARFAT



BURSA - Türk Metal ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında başlayan Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine, 10 Aralık’ta yeni eylem kararları alınmıştı. Türk Metal, 14 Aralık’ta MESS’in İstanbul’daki Merkez Ofisi ile Ankara, İzmir ve Bursa’daki bölge temsilciliklerinin önüne siyah çelenk bıraktı. Ardından 16 Aralık’ta tüm vardiya giriş ve çıkışlarında alkışlı protestolar başlattı. Türk Metal Sendikalı işçiler İzmir, Manisa ve Bursa’dan sonra bugün Eskişehir’de de meydanlara inecek. 25 Aralık’ta ise Bursa Gemlik Şube 4. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkan Pevrul Kavlak yeni yol haritasını açıklayacak.

Bursa’da Kent Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşan Bursa Emek Şube Başkanı Nizamettin Bilik, çalışanların pandemi koşullarındaki kapanmalara rağmen işlerinin başında bulunarak üretimi sürdürdüklerini söyledi. Bilik, “130 bin metal emekçisini ilgilendiren, MESS’le sözleşme görüşmelerimiz 12 Ekim’de başladı. Biz, 12 Ekim’de masaya bir taslak koyduk. Tek tek bütün üyelerimizin beklentisi, isteği, arzusu o taslaktaydı. Ücretlerimize ortalama yüzde 29,57 zam istedik. MESS’in teklifi yüzde 12 oldu. MESS’in, sadece ücretlerle ilgili teklifleri değil, çalışma hayatına ilişkin teklifleri de bizim için hayal kırıklığı olmuştur” dedi.