Türk Reasürans’ın aktif büyüklüğü 1 milyar lirayı aştı

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Türk Reasürans A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Selva Eren, Finans Derneği tarafından düzenlenen moderatörlüğünü Finans Derneği Onursal Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Baha Karan’ın yaptığı online toplantıda “Kuruluşundan Bugüne Türk Reasünars’ın Başarı Yolculuğu”nu anlattı.

Kısa süre önce kurulmalarına rağmen sektörde önemli başarılar sağladıklarını ifade eden Eren, şirketin kurulmasıyla birlikte yurtdışına giden primin 1 milyar TL’lik bölümünü ülkede tutmayı sağladıklarını aktardı.

Öz kaynaklarıyla ana reasürans uygulamalarını hayata geçirdiklerini ve 2021 Ocak ayı itibariyle bunu tamamladıklarını anlatan Eren, “Kurulduğumuz gün itibariyle ana faaliyetimizi sürdürmemiz için ihtiyaç duyduğumuz ana reasürans uygulamamızı Şirket içerisinde geliştirmeyi hedefledik. Kendi bünyemizde uluslararası standartlardan bile daha yüksek performansa sahip bir ürüne sahip olduk” dedi.

İzmir depreminde 330 milyon lira DASK Ödemesi

Reasürans şirketlerinin sigorta şirketleriyle rekabet içinde olmadığını vurgulayan Eren, şöyle devam etti: “DASK’ın reasürans korumasını yaklaşık olarak 14 milyar TL daha artırdık. DASK’ı beklenen büyük Marmara depremi için yaklaşık 40 Milyar TL’lik bir ödeme gücüne ulaştırdık. Koruma için ödenen maliyeti TL’ye çevirdik. Geçmişte hasar tespitlerinde yaşanan bazı tespit farklılıklarını gidermek üzere, tek tip tespit yöntemi belirledik ve İzmir depreminde de belli ölçülerde uyguladık. Bundan sonraki dönemde de sistemin kalıcı bir şekilde işliyor olması için AFAD ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile koordine şekilde ilerliyor olacağız.”

2020 yılının sonunda “Katastrofik Deprem Modelleme Platformu” projesini başlattıklarını vurgulayan Eren, “2021 sonu itibarıyla, sadece DASK değil, çalıştığımız sigorta şirketleri için deprem modellemesi yapabilir hale geleceğiz” şeklinde konuştu. DASK tarafından birçok adım atıldığını vurgulayan Eren, Türk Reasürans A.Ş olarak DASK’ta farkındalık yaratmak için kampanya başlatacaklarını bildirdi.

Şu anda DASK’ta yüzde 58 olan sigortalılık oranını kampanya ile çok daha yüksek seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Eren, Devlet Destekli Alacak Sigortası’nda piyasaya sağlanan teminat tutarının kısa sürede 6 milyar TL’ye ulaştığını kaydetti. Eren, “Daha önce 17 bin alıcıya ulaşılırken yaptığımız geliştirmeler ile birlikte 40 bin alıcıya ulaşıldı” dedi.

“Yüzde 17,9 özsermaye kârlılığı sağladık”

Türk Reasürans A.Ş’nin 375 milyon lirası ödenmiş 600 milyon lira sermayesi olduğunu ve aktif büyüklüklerinin de 1 milyar liraya ulaştığını anlatan Selva Eren, şunları kaydetti: “Enflasyonun yüzde 14,6 olduğu bir dönemde yıl içinde yüzde 17,9 öz sermaye karlılığı sağladık. Son açıklanan rakamlara göre bu süreçte 99 milyon lira teknik kâr elde ettik.”