Türk tekstiline yön verecek mühendisler sertifikalarını aldı

BURSA (DÜNYA) - Tekstilde Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı ile İhracatçı Birlikleri üyesi olan firmaların Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri'nde birlikte çalışacakları, tekstil ve hazır giyim sektörüne adım atacak yeni yetişen Ar-Ge mühendislerinin bilgi birikimlerini pekiştirmeyi ve yetkinliğinin artırılması amacıyla hayata geçirilmişti. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ve Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB) Tekstil Mühendisliği Odası Bursa Şubesi iş birliğiyle yürütülen Tekstilde Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı’nı başarıyla tamamlayan kursiyerler törenle sertifikalarını aldı. 6 haftada 18 eğitim konu başlığında toplam 50 saatlik eğitimle 248 kursiyerin mezun edildiği programda, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere toplamda 2 grupta çalışan tekstil mühendisleri, çalışmayan ve yeni mezun tekstil mühendisleri değerlendirildi.

“Gelecek için umut verici”

Törende konuşan UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Yaptığımız iş; hem sektörümüzde büyük bir ihtiyaca cevap vermesi, hem de gelecek için umut verici olması açısından son derece değerli. Bu yıl önemli bir farklılık da sadece tekstil mühendisi değil, Ar-Ge merkezlerinde çalışan diğer alan mühendislerinin de katılım sağlıyor olmasıydı” dedi.

“Eğitimler sürecek”

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Hale Kaya Gürler de, meslek komitesi olarak programı önemsediklerini belirterek, "İstihdam konusu, sektörümüzün en önemli gündem maddelerinden biri. Her geçen gün sayısı artan Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin personel ihtiyacı da aynı orantıda artıyor. Bu gereklilikten hareketle Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı'nın hayata geçirilmesine karar verdik" dedi. Gürler, UTİB Başkanı Engin'den üçüncü dönem eğitimlerinin sözünü aldıklarını da dile getirdi.