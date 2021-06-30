Türk yapımı battle royale oyunu Fernvaille, yatırımcı arıyor

Ayşe KAYTAN UÇAK



ESKİŞEHİR - Medikal eğitim alanında simülasyon uygulamaları geliştiren yazılım şirketi Negentra yaklaşık 1,5 yıldır üzerinde çalıştığı battle royal türündeki oyunu Fernvaille ile paya dayalı kitle fonlama platformu fonbulucu.com’da yatırımcılarını arıyor. Negentra firmasının kurucusu Gürcan Serbest, projelerinin 430 bin TL fonlama hedefiyle 1 Ağustos 2021 tarihine kadar fonbulucu.com INVEST platformunda yatırım turunda kalacağını belirterek, yatırımcıların kampanya süresince paya dayalı kitleme fonlaması kapsamında arz edilen paylardan satın alarak şirkete ortak olabileceklerini açıkladı.

Fonbulucu’dan hedefledikleri geliri elde ettikten sonra oyunu geliştirmeyi sürdüreceklerini ve 2022’nin bahar ayında kitlesel fonlama platformu Kickstarter’da oyuncularla ön satışta buluşturacaklarını ifade eden Serbest, “Kickstarter sürecinden sonra deneme sürümü olarak, ardından Steam platformu üzerinden nihai oyun olarak oyuncularımıza sunuyor olacağız. Beş yıl içerisinde minimum bu oyundan 21 milyon dolarlık bir gelir elde etmeyi ve ilk bir yıl içerisinde 100 bin oyuncuya ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Benzerlerinden farklı özellikler taşıyor”



Oyun sektöründeki oyun türlerinin sürekli birbirlerini tekrar ettiğini, buradaki amaçlarının projeye farklılık getirmek olduğunu anlatan Serbest, “Türkiye’de oyun sektörü biraz daha hyper casuala dönmüş durumda. Bu çapta büyük prodüksiyonlar maalesef yeterince yapılmıyor. Bunlara da kolay kolay yatırımcı bulunamıyor. PC için oyun geliştirmek meşakkatli bir iştir. Biz de burada, Ortaçağ karakterlerini günümüze uyarlayarak, oyunumuzu bambaşka bir hikaye kurgusu altında, bambaşka bir tema ile tasarladık. Oyun haritamızı var olan örneklerinden çok daha fazla büyüttük. Normalde 6 ila 7 kilometrekare olan oyun haritasını kendi oyunumuzda 10 kilometrekareye kadar çıkardık. Diğer oyunlarda 64 kullanıcı oyuna girebilirken, bizim oyunumuzda maksimum 200 tane oyuncu oyuna girebiliyor” dedi.



Fernvaille’nın, kaza sonucu yaşanan nükleer bir patlama sonucu dünya atmosferine öldürücü nükleer sızıntıların atmosfere yayıldığı ve bu sızıntıların sürekli olarak rüzgâr sirkülasyonu aracılığı ile oyun adası etrafında dolaştığı paralel evrende geçen bir oyun olduğunu anlatan Serbest, oyun ile ilgili şu detayları paylaştı: “Maksimum 200 oyuncunun 10 kilometrekare alana sahip bir haritada hayatta kalmaya çalıştıkları oyuna tek başına, 2-4 kişilik takımlar halinde veya 2-4 kişilik takımlara karşı tek başına girilebiliyor. Tek başına grup halinde girmeyi tercih eden oyuncular rastgele farklı oyuncularla takım olarak eşleştiriliyor. Her durumda oyuncular, oyunu kazanmak için ölmeden en sona kalan oyuncu ya da takım olmaya çalışıyorlar.”

“Salgın döneminde oyun harcamaları arttı”



Karantina döneminde olumsuz etkilenen birçok sektörün aksine oyun dünyasına ilginin arttığına dikkat çeken Gürcan Serbest, “Salgına karşı alınan karantina önlemleri insanları evde kalmaya zorlarken, vakit geçirme yöntemlerinden biri olan video oyunlarına yönelik talep de artış gösterdi. COVID-19 salgını ile birlikte battle royale türündeki oyunlar çok daha fazla oynanır hale geldi. Aynı zamanda yine bu dönemle birlikte gelir oranları da oldukça yükseldi. Bugün dünyadaki en başarılı battle royale oyunlarından Fortnite ve PUBG gibi oyunlar 9 milyar dolarlık değere ulaştı” ifadelerini kullandı.