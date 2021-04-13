Turkia, LNG’li yakma ünitesi geliştirdi

Hatice AYDOĞAN ÖZSÖKMEN

AFYON - Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi’nde yerleşik Turkia Havacılık, sıcak hava balonları için sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) kullanan yakma ünitesi geliştirdi. Yakın gelecekte LNG kullanımının oldukça artacağını öngören şirket, LNG’li yakma ünitesinin farklı sektörlerde kullanımını da geliştirerek, büyük sanayi kuruluşlarının enerji jeneratörlerinde, otel ve restoranlar ile küçük binek araçlarda kullanılmasını amaçlıyor. Bu yıl içinde ürünü ticarileştirmeye hazırlanan Türkia Havacılık, önümüzdeki dört yıl içinde dünya sıcak hava balon sektörünün yüzde 80’ini Made in Turkey etiketli yakma üniteleriyle uçurmayı hedefliyor.



Avrupa Birliği ülkelerinde patent müracaatını yaparak, uluslararası havacılık firmalarına LNG kullanan yakma ünitesi satmaya hazırlanan firma, yakma ünitesi kullanan sıcak hava balonlarıyla ilk etapta Anamur’dan Girne ve Magosa’ya da turistik uçuşlar yapacak.

Turkia Havacılık’ın kurucusu Hüseyin Dinç konu ile ilgili DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, dünyada her yıl ortalama 8 bin sıcak hava balonu satıldığına işaret ederek, “LNG, temiz, doğaya ve insan sağlığına zarar vermeyen, aynı zamanda karbon emisyon değerlerinin düşürülmesini de sağlayan bir gaz. Üretilen yerli yakıt ünitesi, yüzde 40 maliyet avantajı sağlayacak ve yüksek enerji değeri sayesinde yedek yakıt tüpü sayısını da yüzde 50 oranında azaltacak. Böylece yolcu sayısı da artırılabilecek” şeklinde konuştu.



Almanya ve İspanya’dan gelen patent satın alma ve ortaklık taleplerini reddettiklerini altını çizen Dinç, 2 yıl önce Kapadokya’da bir firmanın, Türkiye’nin ilk yerli tasarım ve üretim sıcak hava balonuyla bütün testleri geçerek, sertifika aldığını kaydederek, bu alana yönelik öngörülerini şu sözlerle dile getirdi: “Yerli üretim balon sayısının kullanım oranının artmasını bekliyoruz. Hem yerli, hem ithal balonlarda bizim yerli yakma ünitemiz tercih edilecek. Çünkü 22 bin Euro olan ithal yakma ünitesinin maliyetinden çok daha düşük maliyetli olacak. İthal sıcak hava balonu ve yakma ünitesinin toplam maliyeti 70 bin ile 130 bin Euro arasında değişiyor.”

“Turizm bölgelerinde uçuşlar başlayacak”



İlk etapta Türkiye’nin yüksek turizm geliri sağlayan bölgelerinde, geliştirdikleri yakma ünitelerinin kullanıldığı sıcak hava balonlarıyla uçuşların başlamasını beklediklerini kaydeden Hüseyin Dinç, “Ülkemizde yüksek turizm geliri sağlayacak 10 uçuş bölgesi mevcut. Uçuş izinleri de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından veriliyor. 350 sıcak hava balonu ile Nevşehir-Kapadokya en büyük uçuş bölgesi. Denizli- Pamukkale’de 70, Mardin’de 15 sıcak hava balonu uçuruluyor. Urfa Göbeklitepe, Kayseri ve Ordu’nun da içinde bulunduğu başlamasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.