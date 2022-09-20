Türkiye 5 yıl içerisinde mücevher üretiminde dünyanın bir numarası olacak

SAMSUN - İnci Gold Genel Müdürü Cüneyt Kurtulmuş 6-9 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan İstanbul Jewelry Show öncesi sektöre yönelik değerlendirmelerde bulundu. Dünyanın en büyük beş mücevher fuarı arasında yer alan İstanbul Jewelry Show, 6 Ekim’de İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor.

Önümüzdeki yıl 60 ülkeye ihracat yapmayı hedeflediklerini belirten İnci Gold Genel Müdürü Cüneyt Kurtulmuş, “Yıllık kuyum ihracatının 5 milyar dolar olduğu sektörde, İnci Gold olarak 15 milyon dolar değerindeki yaklaşık bir ton ürünün ihracatını gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da istanbul Jewelry Show kapsamında sektöre yön veren yenilikçi uygulamalarımız ve en yeni tasarımlarımızla ziyaretçilerimize çok özel bir görsel şölen sunacağız” diye konuştu.

Mücevher ihracatına katkısı çok büyük

Bu yıl 52’ncisi gerçekleştirilecek fuarın, geniş katılımcı kitlesi sayesinde Türkiye mücevher sektörünün dünyaya tanıtıldığı eşsiz bir ortam sunduğunu ifade eden Cüneyt Kurtulmuş, “Türkiye geçtiğimiz yıl 6.78 milyar dolar civarında ihracat ile büyük bir ilerleme kaydetti. Tüm dünyada en fazla takip edilen fuarların başında gelen İstanbul Jewelry Show da ihracata büyük katkı sunuyor. Fuar, Doğu Avrupa'dan Yakın Doğu’ya, Rusya'dan Kuzey Afrika'ya, BDT ülkelerinden Orta Doğu'ya tüm mücevher sektörü profesyonellerine benzersiz bir bilgi paylaşımı ve iş olanağı için fırsat sunuyor. Fuarın da katkılarıyla sektörümüzün 5 yıllık bir süreçte İtalya’yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

İnci Gold uygulamasını dünyadaki paydaşlarıyla buluşturacak

İnci Gold, İstanbul Jewelry Show’da özenle hazırlanan seçkin tasarımlarının yanı sıra isteyenlere kendi özgün tasarımını oluşturma imkanı sunan dijital uygulamasını da ziyaretçilerle buluşturacak. 30 yılı aşkın üretim tecrübesi ve teknoloji yatırımlarıyla kuyumculuk sektöründe çığır açan İnci Gold’un yenilikçi uygulaması, kullanıcılara yaklaşık bin 500 farklı model arasından seçilen ürünün taş ve altın rengini, ayarını, ölçüsünü tasarlayıp son halini çeşitli açılardan görerek satın alma fırsatı sağlıyor.