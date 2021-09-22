Türkiye 612 belediye ile ilk sırada

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde “Avrupa Hareketlilik Haftası” kentte çeşitli etkinliklerle kutlandı. Hareketli yaşama teşvikin merkeze alındığı programda, Fatma Şahin ve AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, tramvayla Fıstık Park’a giderek vatandaşlarla birlikte yürüyüş yaparak, gençlere bisiklet hediye etti.

Ulaşımı planlamak ve toplu ulaşım sistemini geliştirmek, bisiklet ve yaya yollarını artırmak, vatandaşları bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahate teşvik etmek amacıyla düzenlenen “Avrupa Hareketlilik Haftası” kutlama programı, Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) ulusal koordinatörlüğünde Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’un, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret etmesiyle başladı. Büyükşehir Belediye önünde yapılan basın açıklaması sonrasında Şahin ve protokol, bando ekibinin çaldığı müzik ve bisiklet sürücüleri eşliğinde Vilayet durağından tramvayla Fıstık Park’a hareket etti. “Sağlık için birlikte yürüyelim” yazılı el dövizlerini taşıyan halkla yürüyüş yapan Şahin, parkurun sonunda aynı alanda bulunan bisiklet istasyonun tanıtımı yaptı, 400 gence bisiklet hediye etti.

“Türkiye’den 112 belediye altın kurala uydu”

Büyükşehir Belediyesi önünde bir açıklama yapan Fatma Şahin, Avrupa Hareketlilik Haftası’nın Avrupa’da 20 yıldır kutlandığını, 2014 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devraldığında Avrupa Hareketlilik Haftası programına hemen dahil olduklarını söyledi. Her yıl yeni bir sloganla kentte yürüyüş parkurlarının ve bisiklet yollarının kullanımına halkı teşvik ettiklerini belirten Şahin, şunları kaydetti: “ Yaklaşık 3 yıl önce Türkiye Belediyeler Birliği’nde de koordinasyona başladık. Bu özel haftaya ilginin artırılması, belediyelerin halkıyla birlikte çevre bilincini yükseltmesi ve ulaşım çeşitliliğini artıracak çalışmalara öncülük ettik. Bugün, çok özel. Çünkü dünyadaki bütün belediyelerden en fazla başvuru Türkiye’den gitti. 612 belediye, bu hafta bisiklete biniyor, yürüyor, alternatif ulaşım kanallarını kullanıyor. Karbondioksit salınımını azaltacak, hava kirliliğini en aza indirecek faaliyetlerde bulunuluyor. Bunun yanında 112 belediyemiz de altın kurala uyarak bu özel hafta için bütün koşullarını yerine getirdiğini söyledi. Şu anda dünyada İspanya 457 belediye ile ikinci sırada bizi takip ediyor. Akabinde Avusturya geliyor. Biz bugün sağlıklı ve güvenli ulaşım için tramvaya bineceğiz. Halkımızla birlikte yürüyeceğiz, bisiklete bineceğiz. Çünkü pandemi süreci bizlere gösterdi ki toplu taşımadan bireysel taşımaya geçtiğinde karbondioksit salınımı daha da artıyor. En büyük tehlike bu. Bisiklet kullanımını artırmalıyız. Yürüyüşümüzü artırmalıyız. Karbondioksit salınımını azaltacak ulaşımları daha çok kullanmamız gerekiyor. Bu farkındalığı artırmak için bir taraftan bisiklet yolları yapıyoruz bir taraftan da yarışmalar düzenleyerek çocuklarımıza bisiklet hediye ediyoruz. Bu çalışmaların sonunda da daha sağlıklı ve güvenli ulaşımı hem kendi şehrimizde hem de bütün dünyada temin etmeyi amaçlıyoruz.”

“Türkiye ilk sırada”

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut ise Gaziantep’te bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu kaydetti. Meyer-Landrut, özellikle Avrupa Birliği Hareketlilik Programı çerçevesinde 612 belediyenin katılımıyla hareketlilik haftasının ilk sırasında yer alan Türkiye’deki belediyeleri ve ulusal koordinatörlüğünü üstlenen Türkiye Belediyeler Birliğini tebrik ederek, “Ulaşımda emisyonlar her geçen gün artıyor. Bu hafta çerçevesinde ve yıl boyunca da bu grafiği tersine çevirmek için mücadele vereceğiz. Sağlıklı bir gelecek için toplu taşıma ve yürüyüş yapmak son derece önemli. Hava kirliliğini azaltmak mümkün. Karbondioksit salınımını azaltmak mümkün. Trafik sıkışıklığını, yollarda meydana gelen kazaları ve bunların sonucunda yaşanan ölümleri azaltmak mümkün. Ben bu çerçevede herkesin yaşam alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmesi ve yeni nesiller için yeniden düşünmesini istiyorum. Tabi ki Başkan Fatma Şahin’le sadece Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı sıfatınızla değil, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da sizinle çalışıyoruz. Birlikte yürüttüğümüz ortak projelerden gurur duyuyorum” diye konuştu.