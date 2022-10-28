“Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacak konumda”

BURSA (DÜNYA) - TÜGİAD Bursa Şubesi’nin geleneksel olarak organize ettiği ‘Tecrübeler Konuşuyor’ paneli geniş bir katılımla Almira Hotel’de gerçekleşti. ‘Makroekonomik Analizler ve Beklentiler’ ile ‘Uluslararası Piyasada Neler Oluyor’ başlıklı konuların ele alındığı programa konuşmacı olarak, İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen, İş Yatırım Kurumsal Firmalar İş Geliştirme Müdürü Gökçekocaoğlu ve İş Yatırım Kurumsal Finansman Müdürü Aydın Eralp katıldı.

“Krizleri fırsata çevirebiliriz”

Howden Sigorta ve İş Yatırım ortaklığıyla düzenlenen etkinlikte kürsüye çıkan TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Ahmet Parseker, dünyanın son birkaç yılda çok zorlu bir dönemden geçtiğine dikkat çekerken, “Küresel piyasalarda iş dünyamızın rekabet gücünü artırmak için, yüksek maliyet kalemlerinin önüne geçilmesi noktasında somut adımların hızlı bir şekilde atılması, gelecek adına son derece önemlidir. Çünkü dünya ekonomisinde yaşanan daralmalara rağmen Türkiye, sahip olduğu üretim gücü ve potansiyeli ile krizleri fırsata çevirip, bu süreçten daha da güçlenerek çıkabilecek konumdadır. Bu noktada, özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarının daha fazla desteklenmesi ile enerjide dışa bağımlılığımızın azaltılması ile, Türkiye’nin, ileriye dönük büyüme hedeflerine de çok ciddi katkı sağlayacaktır” İfadelerini kullandı.

Teknoloji zirvesi düzenlenecek

TÜGİAD Bursa Şubesi’nin hedeflerine emin adımlarla yürüdüğünü belirten Parseker, “Değişen dünyaya uyum sağlama konusunda uzun zamandır çalışmalarını yaptığımız bir organizasyonu da bugün buradan duyurmak istiyorum. “TÜGİAD Bursa Teknoloji Zirvesi” Ulusal ve Uluslararası konuşmacıların olduğu tüm gün sürecek web 3.0’ın, blockchain teknolojisinin, NFT’lerin ve yeni iş yapış şekillerinin konuşulacağı çok güzel bir organizasyona hazırlanıyoruz” diye konuştu. Başkan Parseker’in konuşmalarının ardından panele katılan konuşmacılar, ‘Makroekonomik Analizler ve Beklentiler’ ile ‘Uluslararası Piyasada Neler Oluyor’ temasıyla ilgili sunumlar gerçekleştirdi. Ardından soru cevap kısmına geçilen programda, konuşmacılara plaketleri takdim edilirken, TÜGİAD Bursa ailesine yeni katılan üyelere de rozetleri takıldı.