Türkiye ceviz üreticileri cari açığı azaltmayı hedefliyor

ZEHRA ORUÇ

BURSA - Ceviz Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Erba Tarım Kurucusu Ömer Ergüder, dernek üyelerinin yaklaşık 35 bin dekarı kapsayan orta ve büyük ölçekli tarım arazilerinde modern tarım teknikleri kullanarak, dünya standartlarında ceviz üretimi yapmakta olduğunu kaydetti. Türkiye ceviz pazarının dünyanın en büyüyü olduğunu ifade eden Ergüder, “Amacımız yüksek standartlarda üretilen lezzetli ve kaliteli ceviz miktarını arttırarak, 250 milyon dolara yaklaşan cari açığa pozitif katkı sağlamak. Üreticiler olarak, 35 bin dekarda dikili 900 bini aşkın ceviz ağacı ile kısa vadede yıllık 19 bin ton rekolteye ulaşmayı hedeflerken, Türkiye genelinde dekar başına 200-250 kg olan ortalama ceviz verimini de 500-550 kilograma yükseltmeyi planlıyoruz. Bu hedefe ulaşmak için oluşturulan üretim komitesi, fidan seçiminden bahçe kurulumuna, bitki beslemeden sürdürülebilir bahçe yönetimine, eğitimden tarım teknolojileri kullanımına kadar modern tarım teknikleri konusunda üyelerine yol göstermek için kollarını sıvadı” dedi.

Dernek olarak, yerli cevizin yetiştirilme safhasından işlenmesine kadar gösterilen profesyonel özene ve daha da önemlisi hasattan sofraya hiçbir kimyasal işlem görmeden gelmesine dikkat çektiklerini ifade eden Ömer Ergüder, tüketicilerin doğru bilgiye ulaşabilmeleri için kalite standartlarının oluşturulması konusunda yetkililerle işbirliği yapmayı planladıklarını bildirdi. Ergüder, öte yandan, “Türkiye'nin üretimi ceviz: cevizin yerlisi, cevizin en lezzetlisi” sloganıyla tüketici ile iletişim kurarak kaliteli yerli cevizin farkını anlatma amacıyla iletişim çalışmalarına başladıklarını ifade etti.