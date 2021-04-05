Türkiye fındık ihracatının yüzde 40’ı Trabzon’dan

Osman ŞİŞKO



TRABZON - Gerçekleşen bu rakam ülke olarak toplam fındık ihracatının miktarda yüzde 40’ına tekabül ederken değer bazında ise yüzde 44 ünü oluşturdu. Trabzon ilinden 2021 yılı 3 aylık döneminde gerçekleşen fındık ihracatında değer bazında yüzde 16 oranında artış yaşandı. Aynı dönemde Türkiye’den gerçekleşen toplam fındık ihracatı ise 79 bin 50 ton karşılığı 576 Milyon 655 Bin 698 doları buldu. 2021 yılı ilk üç ayında Trabzon’dan 50 Ülkeye fındık ihraç edilirken, en fazla fındık ihracatı yapılan ilk üç ülke sırasıyla İtalya, Fransa ve Polonya oldu.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, 1 Eylül 2020 tarihinde başlayan 2020/2021 fındık ihraç sezonunda, sezon başlarında pandeminin uluslararası piyasalardaki olumsuz etkisine bağlı olarak düşüş trendinde olan fındık ihracatının, yılın ilk 3 ayında hızlı bir toparlanma gösterdiğini, döviz bazında ihracatın artış trendine girdiğini, miktar olarak ihracatın ise şu anda yüzde 4 ekside olmasına rağmen ilerleyen aylarda bu açığın da hızla kapanarak 2020/2021 sezonunu artış ile kapatacaklarından ümitli olduklarını ifade etti.

Uluslararası piyasalarda pandeminin yol açtığı olumsuz etkinin, aşılama çalışmalarının artması ile ilerleyen dönemlerde hafiflemeye başlayacağını ve global piyasaların hızlı bir şekilde toparlanacağını öngördüklerini belirten Cirav, bu durumun yol açacağı sinerji ile üretim ve tüketim eğilimlerindeki artışlarla birlikte sektör ihracatının da bu sinerjiden olumlu etkileneceğini vurguladı.

Fiyat hareketlerine karşı çok duyarlı bir sektör olan fındığın sezon başında bu durumdan olumsuz etkilenmesi ve alıcıların da ağırlıklı olarak siparişlerini azaltmaları, öncelikli olarak taleplerini rakip daha düşük fiyatlı ülkelerden karşılamaları ve pandemi etkisi nedeniyle birçok ülke piyasalarındaki kapatmaların ister istemez üretimin düşmesine yol açtığını ve bu durumunda sezon ilk yarısında ihracata olumsuz etki yaptığını, ancak son aylarda özellikle bu olumsuz etkilerin hafiflemesine bağlı olarak ihracatın da hızlı bir şekilde artış eğilimine dönüş yaptığını öne süren Mehmet Cirav, sezon sonuna kadar ihracatın artış eğilimini sürdüreceğinden ümitli olduklarını ve piyasalardan bu yönde sinyal aldıklarını kaydetti.