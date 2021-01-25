Türkiye ile Endonezya arasında 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefleniyor

MERSİN-DÜNYA

Endonezya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Dr. Lalu Muhamad Iqbal, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ni (MTOSB) ziyaret etti. Burada MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ve sanayicilerle bir araya gelen Büyükelçi Iqbal, Endonezya ile Türkiye arasındaki ticaret ilişkinlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaret hacminin günümüzde 1,6 milyar dolara ulaştığına dikkat çeken Büyükelçi Iqbal, ayrıca yıl içerisinde iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşmalarının imzalanacağını duyurdu. Anlaşma ile birlikte 2023 yılına kadar iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolar seviyelerine çıkmasını öngördüklerini ifade eden Iqbal, “2021 yılı içerisine 2 ülke arasında yapılacak anlaşmalar ile Serbest Bölge ticareti yapmaya başlayacağız. Gelecekte Endonezya ile Türkiye arasındaki ticaretin daha da genişleyeceğine inanıyoruz. Bu ticarette Mersin, sahip olduğu limanı ile önemli kentlerden bir tanesidir. Bu avantajı iyi kullanmalı ve ihtiyaçlarımızı karşılıklı olarak birbirimizden tedarik etmeliyiz” dedi.

“Ticaret hacmini artırmak için iş insanları bir araya gelecek”

Mersin sanayisinin yılın 365 günü aktif üretim yaptığını belirten MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ise ziyarette yaptığı konuşmada, “Türkiye ekonomisinin her geçen gün gelişiyor, bizde bu gelişime ayak uydurmaya çalışıyor, ülke ekonomimize katkı sunmaktan dolayı gurur duyuyoruz. İlerleyen dönemde Türk ve Endonezyalı iş insanlarının bir araya gelmesinin iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesi adına faydalı olacağına inanıyoruz. Bu yüzden Endonezyalı iş adamlarımız ile Mersinli iş adamlarımızı en kısa sürede bir araya getirmeliyiz. Endonezya’dan bölgemize gelecek olan iş insanlarının burada gözlemlediği yatırımlar mutlaka onlara da örnek olacaktır” diye konuştu.apılan konuşmaların ardından heyet MTOSB içerisinde faaliyet gösteren Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Heyet daha sonra Yılbor Plastik Boru ile AKY Technology fabrikasını ziyaret etti.