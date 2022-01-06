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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu sözleşmeli personel alacak

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, 3'ü koruma görevlisi, 3'ü temizlik personeli olmak üzere 6 sözleşmeli personel alacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre; 3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 3 Destek Personeli (temizlik işlerinde çalıştırılacak) olmak üzere toplam 6 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

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