Türkiye-Irak ilişkileri güçleniyor

Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKUROVA SİFED) üyesi olarak da bölgesine katkı sağlamaya çalışan TISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Çelik, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Selahattin Balkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara’da çeşitli temaslarda bulundu.

Çelik, “Geçtiğimiz ay Mersin’de hayat bulan ve büyük yankı uyandıran Türkiye-Irak Yatırım ve İş Zirvesi’ne katılan, çalışmalarımıza destek veren Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Sayın Mustafa Gümüş ve Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Sayın Mehmet Ali Kılıçkaya’yı ziyaretimiz verimli geçti” dedi. Başkan Çelik “Genel Müdürlerimiz Irak’ta kısa süre sonra iş dünyasıyla bir araya gelme arzularını da dile getirdiler. Sayın Gümüş ve Kılıçkaya’ya destekleri için içtenlikle teşekkür ederiz” dedi.

MERSİN