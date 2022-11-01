‘Türkiye Kalite Ödülleri’ Coşkunöz ve Tanülkü’ye verildi

BURSA (DÜNYA) - Merkezi Bursa olan Kalite Birliği Derneği’nin (KALBİR) üyeleri arasından oluşturulan ‘Ödül Komisyonu’, uzun değerlendirmeler sonucunda ‘Türkiye Kalite Ödülü’ alacak kişi, kurum ve kuruluşları belirleyerek kamuoyu ile paylaştı. Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre; ‘2022 Yılı Türkiye Kalite Ödülü’, 'İnsan hayatına dokunan efsaneler" teması adı altında sahiplerini bulurken kurumsal kategoride Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı, Bireysel Kategoride ise Tiyatro ve Sinema Oyuncusu Turgay Tanülkü, ödüle layık görüldü.

Tören 9 Kasımda

Ayrıca Kalite Birliği Derneği, ‘Türkiye Kalite Ödülleri’nin yanı sıra ‘Milli Ses Ver Projesi’ kapsamında; 'Topluma ve Kaliteye Katkı Sağlayanlar' kategorisindeki ödülleri Yalçın Ağaoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ağaoğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Saim Klavuz, Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Gıyasettin Bingöl, ve Karabük eski İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, paylaştı. Türkiye Kalite Ödülleri ile topluma ve kaliteye katkı berat ve teşekkür plaketleri; 9 Kasım 2022 Çarşamba günü, saat 13.30'da, Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.