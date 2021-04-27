Türkiye, Mersin Agropark ile gıdada dünyayla rekabet edecek

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Türkiye’nin ilk Tarım-Gıda İhtisas Teknoparkı olarak nitelendirilen, toplam 800 dekar alanda hizmet verecek olan Mersin Tarım-Gıda Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Mersin Agropark) inşaatı için ilk imzalar Mersin Agropark AŞ ile müteahhit firma Akbaygrup Yapı AŞ arasında atıldı. Tarım ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren firma ve girişimcilerin kümeleneceği bölgede ilk etapta 24 bin 266 metrekare olan inşaat alanın 3 bin 700 metrekarelik kısmı inşa edilecek. İlk etap tamamlandığında 48 adet laboratuvarın ve ofislerin yer alacağı Mersin Agroprak’ın inşaatının en geç altı ay içinde bitirilmesi planlanıyor.

Mersin Agropark Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, bölgenin faaliyete geçmesiyle teknoloji ağırlıklı modern sistemlerle yüksek katma değerli, daha çok verimli ve sağlıklı ürünler yetiştirip Türkiye’nin tarım sektöründeki gücünü dünyada artırmayı hedefl ediklerini belirtti. Bölgedeki önemli hedefl erden bir diğerinin de tarım ve gıda alanında sektördeki araştırmacılarla girişimcileri bir araya getirerek ortak sinerji oluşturmak olduğunu ifade eden Çakır, “Bu sinerjiyle verimliliği ve katma değeri yüksek, sağlıklı ürünler üretilmesini sağlayıp aynı zamanda Türkiye’nin tarım ve gıda sektörlerinin dışa bağımlılığını da azaltmayı amaçlıyoruz. Güçlü olduğumuz tarımsal avantajımızı, tarımsal teknoloji ve katma değeri yüksek ürün ihracatıyla ülkemiz için önemli bir gelire dönüştüreceğiz” diye konuştu.

Firmalara tarım imkanı da tanınacak

Tarımın, ülkeler için stratejik sektörler arasında yer aldığını belirten Hakan Sefa Çakır, pandemi sürecinde küresel gıda tedarik zincirinde yaşanan sorunlar nedeniyle tüm ülkelerin gıda üretimini korumaya ve artırmaya yönelik özel politikalar oluşturduğunu bildirdi. Sadece Çukurova’nın değil Türkiye’nin tarımsal üretimini geliştirmek amacıyla kurulan Mersin Agropark’ın kısa süre içerisinde kullanıcılarının hizmetine açmayı planladıklarını ifade eden Çakır, “Mersin Agroparkta, araştırmacılar ve özel sektör temsilcileri, yeni tohum çeşitlerinden, sera konstrüksiyonlarına, nano teknolojilerden tarımsal makinelere, organik besinlerden, alternatif ürünlere kadar birçok alanda Ar-Ge çalışmaları yürütme imkanı bulacak. Ayrıca inşaatın tamamlanması beklenmeden gerekli izinler alınarak 2,5 ve 5 dekarlık alanlarda toprakta ekim yapılarak yürütülecek Ar-Ge çalışmalarına başlanması da mümkün olacak” diye konuştu.

“Agropark, yeni ürünler geliştirmeye fırsat sunacak”

İmza töreninde konuşan Mersin Valisi Ali İhsan Su ise Mersin Teknopark’ın kentin sahip olduğu yüksek tarımsal potansiyelinin katma değerini daha da artıracağına kaydetti. Su, şöyle konuştu: “2020 yılı üretim rakamlarına göre muz, limon, çilek başta olmak üzere sekiz üründe Türkiye birincisi, 10 ürünün üretiminde ise Türkiye ikincisiyiz. Mersin’in iklimi her türlü ürünün üretimine uygun. Bu bağlamda Tarım Teknoparkı da kentimizin oldukça önemli bir ihtiyacıydı. Yeni ürünlere yönelmeye ve yeni stratejiler oluşturmaya fırsat tanıyacak bu oluşum, sektörün gelişip ivme kazanmasına büyük katkı sağlayacak. Tarım konusunda kim çalışmak istiyorsa yer vereceğiz. Dışarıda daha çok maliyetle yapabilecekleri çalışmayı bu merkezde çok daha az maliyetle uygun bir ortamda yapabilecekler.”

13 kurum güçlerini birleştirdi

Mersin Tarım–Gıda İhtisas Teknoloji Bölgesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Mersin Valiliği’nin desteğiyle; Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Çukurova Teknokent, Tarsus Belediyesi, Erdemli Belediyesi, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Ticaret Borsası, Akdeniz İhracatçı Birlikleri ve Bitki Islahçıları Alt Birliği ortaklığında hizmet verecek.