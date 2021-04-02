Türkiye Patent Hareketi Platformu, Samsun’a çıktı!

Müberra TAŞÇI

SAMSUN - Türkiye Patent Hareketi Platformu, düzenlediği panelle Samsun’un patent konusundaki potansiyelini ele aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Teknopark, Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde ve Adres Patent’in katkısıyla “Marka Şehir Samsun Yerli Üretim ve Patentlerin Ekonomiye ve İhracata Katkısı” konulu panel gerçekleştirildi.

“Samsun, yılda en az 250 patent başvurusu yapmalı”



Türkiye Patent Hareketi Platformu Başkanı Av. Ali Çavuşoğlu, Türkiye 1 Milyon Patente Koşuyor projesini başlattıklarını belirterek, “2029 yılında 1 milyon patente ulaşmayı hedefl iyoruz. 2029 yılını hedef olarak koymamızdaki amaç da şu: İlk patent kanunumuz, 1879 yılında, yani Osmanlı İmparatorluğu zamanında çıkarılan İhtira Beratı. İhtira Beratı’nın kabul edilişinin 150’nci yılında, yani 2029’da Türkiye’nin 1 milyon patente ulaşmasını hedefl iyoruz. Bizim görüşümüze göre Samsun’un yıllık en az 250 patent başvurusu yapması gerekiyor. Çünkü Samsun’da bu potansiyelimiz var. İlde üniversitelerimiz, sanayicilerimiz, yüzlerce fabrikamız, binlerce mühendisimiz var. Bu potansiyelin değerlendirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Samsun Teknopark Genel Müdürü Mustafa Mortaş da şunları söyledi: “2020 yılına baktığımız zaman, ilden 59 patent başvurusunun yapıldığını görüyoruz; bunun da 14’ü OMÜ hak sahipliğinde ulusal patent başvurusu, 6’sı da uluslararası patent başvurusu olarak gerçekleşti. Şu anda Samsun Teknopark yüzde 100 dolu. 40’ı Ar-Ge, 31’i de kuluçka firması olmak üzere 71 firma teknoparkta faaliyet gösteriyor. Toplam 342 Ar-Ge çalışanı bulunan teknoparkta, geçen yıl yaklaşık 22 milyon liralık Ar- Ge geliri elde edildi ve bu gelirin 4.9 milyon lirası da ihracattan elde edildi. Baktığımız zaman, Samsun’da bazı şeyler yeni filizleniyor.”

“Limanlar Samsun’u önemli bir noktaya taşıyor”



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Samsun İl Müdürü Selahattin Altunsoy ilde birisi Türkiye'nin yedinci büyük limanı olmak üzere, üç limanın bulunduğunu belirterek, “Bu limanlar Samsun’u lojistik ve stratejik anlamda çok önemli bir noktaya taşıyor. Türkiye genelindeki 349 OSB’den, 7’si Samsun’da. Bunlardan 1’i gıda ihtisas, 1’i sera ihtisas OSB. 7 OSB’den 2’si halen altyapı çalışmaları aşamasında. 5 OSB’de ise aktif olarak üretim yapılıyor. Halihazırda faal durumda olan tüm OSB’lerimizin toplam alanı 773 hektar. Burada 199 firmada yaklaşık 9 bin; OSB dışındaki, eski küçük sanayi sitesi, şimdi sanayi sitesi dediğimiz yerde ise 23 bin çalışan istihdam ediliyor” bilgisini verdi.