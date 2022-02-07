“Türkiye turizmde metaverse uygulamaları için adımlarını hızlandırmalı”

Duygu GÖKSU

İZMİR - Skal Türkiye (USDF) Genel Sekreteri ve Vispo Travel Seyahat Acentesi Sahibi Emre Gezgin, gerçek ve sanalın bir bilim kurgu vizyonunda birleşmesine izin veren metaversenin turizmde kullanımının gündeme gelmeye başladığını belirterek, bunun Türkiye'de yerleşmesinin yıllar alabileceğini belirterek, “Sanal ve gerçek ortamda bir takım turistik faaliyetleri gerçekleştirmemiz altyapıya bağlı” dedi.

Son dönemde teknolojinin işlevsel gücünün en belirleyici olduğu sektörlerden birinin turizm olduğunu ifade eden Gezgin, “Yeni teknolojilerin, turistlerin seyahat etme süreçlerine karar verme ve uygulama merkezine yerleştirilmesiyle ortaya çıkan yeni turizm trendlerinin kişiye özel talep yaratmasıyla gezi teknolojileri startup’ları doğdu. Bunlarda kişiye özel talep yaratılırken, kentsel turizmin ekosistemi de koruma altına alınıyor. Otellerde dijital check-in, odalara dijital giriş sistemleri, erişilebilir bir formatta ve birden çok dilde artırılmış gerçeklik tabanlı tur rehberi gibi uygulamalar yaygınlaşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘visitizmir’ uygulamasını gezi teknolojileri startup’lara oldukça güzel bir örnek olarak kabul edebiliriz” dedi.

Gerçek ve sanalın bir bilim kurgu vizyonunda birleşmesine, insanların farklı cihazlar arasında hareket ederek bir ortamda iletişim kurmasına izin veren dijital bir dünya olan metaversenin turizmde kullanımının tartışıldığını aktaran Gezgin, “Metaversenin yerleşmesi, altyapının tüketime yönelik olarak ortaya çıkması uzun bir süreç. Sanal ve gerçek ortamda bir takım turistik faaliyetleri gerçekleştirmemiz altyapıya bağlı. Bir konsere hologram teknolojisi ile katılabilmek veya bir otelde giriş işlemlerinin bir hologramla yapılması gibi” ifadelerini kullandı.

2011 yılından itibaren Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Fransa ve Amerika’da sınırlı sayıda havalimanlarının yolcu terminallerinde hologram olduğunu belirten Gezgin, “Hologram, 3 boyutlu artırılmış gerçekliğin çok birincil örneği ancak hologram teknolojisinden beklenti halen düşük. Yüzde 3, çünkü çok maliyetli. Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, bir konuşmasında metaversenin, mobil internetin yerine geçebileceğini söyledi. Metaversenin, otellerde yaşatacağı tecrübeler ilk olarak, 2020 yılında en fazla ciroya sahip Hilton ve Marriot otellerinde bekleniyor. Öte yandan Disney’in CEO’su Bob Chapek de bir konferansta Disney’in kendi meta evrenini inşa edeceğini söyledi. Seyahat şirketleri için özel sanal tur hizmetleri ve şifreli ödeme yöntemlerinin göz önünde bulundurmadan yapılması da meta evrenin önemli bir takım yeniliklerinden olması bekleniyor” diye konuştu.

Destinasyon noktalarının nasıl keşfedileceğini, sosyal medya aracılığıyla başkalarının tatil deneyimlerinin nasıl irdeleneceğini düşünmek gerektiğini vurgulayan Gezgin, “Teknoloji şu anda her türlü gelişimin önünde yol almış durumda. Turizm sektörü için henüz bilmediğimiz ama bilmemiz gereken etkenleri şimdiden düşünmemiz gerekiyor” dedi.

Avrupa çapında iş seyyahlarının teknolojiden beklentileri konusunda yapılan geniş çaplı araştırmada ortaya çıkan sonuçları sıralayan Gezgin, “Buna göre, blok zincir hem iş hayatımızı hem de turizmi birleştiren etkenlerde önemli rol alacak. Ses ve kumanda sisteminde önemli teknolojik ilerlemelerin turizme yansımasını hem otelcilik hem de acentacılık kısmında göreceğiz. Kumandasız şoförsüz araçlardan sonra da 2021 yılının en aktüel konularından biri olan yapay gerçeklik öne çıkıyor. 2010 yılında Türkiye’den giden tek firma Vispo Travel olarak Avrupa’nın ilk 3D fuarına katıldım. 22 bin 378 ziyaretçi ve 1 milyon 600 bin sayfa ziyareti oldu. Artık kongre firmaları ve seyyahlar gelirlerini kısmak ve çok geniş tabanlı katılımcılara hizmet vermek bağlamında yapay gerçekliğin önemini keşfetti. Sürdürülebilir turizme kitlesel ilgi alanı yaratabilmek amacıyla teknolojinin bireyin yaşam alanına müdahalesini minimize eden loftech turizm de, travel tech startupın tam zıddı olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.