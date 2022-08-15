Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Türkiye ve Avrupa’nın önemli hava yolu şirketleri arasına giren ve üç ülke bayrağı ile uçuş gerçekleştiren Corendon Turizm Kurucu Ortağı Yıldıray Karaer, Antalya’nın Dünya ve Avrupa turizmi için çok önemli bir destinasyon olduğunu belirterek, ‘’Türkiye turizminin kalbi Antalya’da atıyor’’ dedi.



Corendon Turizm Grubu Kurucu Ortağı Yıldıray Kararer, 25 yıl önce tur operatörlüğü ile faaliyetlerine Alanya ile başladıklarını anımsattı. 25 yılda, Türkiye, Hollanda ve Malta bayraklı olmak üzere 3 ülkeden 65 ülke ve 135 havaalanına uçtuklarını belirten Karaer, Antalya’nın Dünya ve Avrupa turizmi için çok önemli bir bölge olduğunu söyledi.

Türk turizminin 30 yıldır krizlerle karşı karşıya kaldığını ve krizlerle büyüdüğünü ifade eden Karaer, şunları kaydetti: ‘’25 yıldır turizmin içindeyiz. Alanya ilk göz ağrımız. Alanya’da bu süre içinde çok gelişti. Alanya, Antalya ve Türkiye için çok önemli bir bölge. Hollanda’dan 1993-94 yıllarında Antalya bölgesine 180 bin turist getirdik. Corendon Airlines ile bu sayı 1,2 milyona ulaştı. Türkiye turizmi, Dünya’da ve Avrupa’da yaşanan sıkıntılar, terör, siyasi krizler gibi etkilerle karşılaştı. Turizm krizlerle büyüdü. Türkiye turizminin kalbi Antalya çanağında atıyor. Antalya çanağında olmayan hiçbir firma var olamaz. Antalya turizmi Türkiye için ne kadar önemli ise Dünya ve Avrupa turizmi için de önemli.

Hollanda ve Belçika pazarında 1 numara olduklarını, buna Danimarka pazarını eklediklerini anlatan Karaer, şöyle devam etti: ‘’Bugün üç lisans ve 3 ayrı bayrak altında uçuş gerçekleştiriyoruz. Böylece Türk turizmine yaptığımız hizmet alanını genişlettik. Ayrıca İspanya ve Hollanda ile çeşitli ülkelerde de otel işletmeciliği de yapıyoruz. İskandinav ülkeleri, Kazakistan, İran, Rusya ve İsrail ile Ortadoğu uçuşlarımızla geniş bir alanda uçuş gerçekleştirerek Türk turizmine katkımız devam ediyor.’’

Gazipaşa Havaalanının açılmasında Corendon’un da önemli katkıları olduğunu vurgulayan Yıldıray Karaer, ‘’Antalya, Alanya ve Türkiye için neler yapabiliriz diye sürekli kafa yoruyoruz. Dünyada krizler bitmedi. 2 yıl süren pandeminin ardından Rusya-Ukrayna krizi çıktı. Bu Türk turizmine olumsuz yansıdı. Türk turizmi her yıl yüzde 5-10 büyüyor. Türkiye’deki ürün ve destinasyon kalitesi Dünyanın hiçbir yerinde yok. Turizm destinasyonlarımızın değerini bilmemiz gerekiyor’’ dedi.

Corendon Dünya markası olacak

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında sportif kulüplere ve amatör spora sponsorluklarla destek olmaya çalıştıklarını ve Corendon’un markasını güçlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Karaer, sözlerini şöyle tamamladı.

‘’Corendon markasını Dünya markası haline getirmek istiyoruz. Türkiye turizm aşkımız başka, Alanya aşkımız başka. Alanyaspor’a isim sponsoru olarak önemli bir sorumluluk alıyoruz. Bu isme layık olmaya çalışacağız.’’

Yaptıkları sponsorluklarla turizm ve sporun dinamizmini bir arada tutmaya çalıştıklarını ifade eden Yıldıray Karaer, “Sadece futbola değil sporun farklı branşlarına destek olmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Sporun birleştirici gücünden ilham alarak, genç sporcularımıza ve kulüplerimize değer katmaya çalışıyoruz. Şirket kültürümüzü yansıtan bu vizyonla, sporun gelişimine katkı sağlamak her zaman faaliyetlerimiz kapsamında olacak” diye konuştu.

Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: “Bir dünya markası olan Corendon ile büyük bir iş birliği anlaşması yapmaktan mutlu olduklarını söyledi. Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Bu büyük anlaşmayla, Süper Lig'deki 7'nci sezonumuzda kulübümüzün adı artık 'Corendon Alanyaspor' olarak anılacak. Corendon ile geçtiğimiz yıl başlayan iş birliğimizi daha da yukarıya taşıyoruz. Bu birlikteliğin uzun yıllar devam etmesini diliyorum.’