Türkiye ve İran arasında yaşanan sorunlar için yol haritası oluşturuldu

GAZİANTEP - İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand, GTO’yu ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve GTO üyeleri ile bir araya geldi.



Farazmand, Gaziantep’in cazibe merkezi olduğunu ve bütün büyükelçilerin Gaziantep’e gelmeyi ve bölgeyi tanımayı arzu ettiğini söyle kaydetti. Tarihi ve kültürel bağların yanı sıra ticari anlamda Gaziantep ile çok güçlü bir bağa sahip olduklarını ifade eden Farazmand, 2019 ve 2020 yıllarının ticari anlamda istedikleri gibi geçmediğini belirterek, “Hamdolsun 2021 yılında bu durum düzelmeye başladı. Bizim burada oluş amacımız ticari iş birlikleri için sizleri dinlemek ve taleplerinizi almak. Ülkelerimiz arasında belirlenen 30 milyar dolarlık bir ticaret hedefi var. Bunun ilk adımı da sizlere yaptığımız bu ziyaretler” dedi. Farazmand, iki ülke arasında mevcut sorunların büyük bir kısmının transit ve lojistikle ilgili olduğunu, bu konunun çözümü için de üst düzeyde görüşmeler yapıldığını ve yol haritasının oluşturulduğunu dile getirdi.

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım da İran’la çok köklü bir geçmişe sahip olduklarını ifade ederek, “Dostluğumuzu her zaman devam ettirmek istediğimiz İran ile çok köklü bir geçmişe sahibiz. Tarihi, kültürel ve bölgesel birlikteliğimiz ışığında ticari ilişkilerimizi bir üst seviyeye çıkartmak istiyoruz. “İran’ın ekonomik yapısına baktığımızda Gaziantep için çok önemli bir hammadde olan petrokimyada güçlü olduğunu biliyoruz. Yine alıcısı olduğu gıda ve tekstil ürünlerinde de Gaziantep’in güçlü bir tedarikçi olduğu ortada. İran, 2020 yılında Gaziantep’in en fazla ihracat yaptığı 8. ülke olmuş. 2021 yılının ilk 5 ayında ise geçen yıla göre yüzde 328 artış ile ihracatımız 113 milyon dolara ulaşmış. Pandeminin etkileri giderek azalıyor. Normalleşme süreci hız kazanıyor. İran ile iş birliği yapabileceğimiz pek çok sektör söz konusu. Dolayısıyla mevcut ticaret hacmimizi çok daha yukarıya taşıyabiliriz. Önümüzdeki süreçte heyet ziyaretleri ve iş insanlarımızı bir araya getirecek organizasyonlar planlıyoruz” diye konuştu.