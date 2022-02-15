Türkiye ve New York Belediyeleri arasında işbirliği yapılacak

GAZİANTEP - TBB ve GBB Başkanı Fatma Şahin, ocak ayında New York Belediye Başkanı seçilen Eric Adams’a ilk resmi yabancı heyet ziyaretini gerçekleştiren isim oldu. Adams, Başkan Şahin ile yaptığı görüşmede, Türkiye’nin ve Gaziantep’in salgın sürecinde uygulamaya aldığı koruyucu önleyici tedbirleri dinledi.

Fatma Şahin’den işbirliği çağrısı

Manhattan’daki New York Belediye binasında Adams ile bir araya gelen Şahin, New York Belediyesi ile uzun soluklu projeler gerçekleştirmek istediklerini belirterek, “Sayın Eric Adams ile tanışıklığımız eskiye dayanıyor. Kendisini yeni görevinden dolayı tebrik ediyorum. Gaziantep ve New York arası yeni iş birliklerinin doğmasını ümit ediyoruz” dedi. Yaşlı, yoksul, mağdur, muhtaç kimseleri geride bırakmadan yol gitmeye çalıştıklarına dikkati çeken Şahin, “Zor bir dönem. Daha çok iş birliği ve dayanışma yapmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Bir taraftan sağlıklı bir şehir olmak için bilim kurulundan çıkan kararlara uymak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“İşbirliği yapmak bizim için de doğru karar olacak”

Eric Adams ise dünyadaki sorunların çözümünün belediye başkanlarında olduğunu aktararak, “Halkın sorunlarına yakın temasta olan belediye başkanları, çözümleri de en hızlı tespit edendir.” dedi.Pandemi sürecinde zor bir döneme tanıklık ettiklerini ifade eden Adams, Türkiye’de yerel belediyeler ile merkezi yönetim arasındaki koordinasyonun toplumsal açıdan çok yapıcı kararları beraberinde getirdiğini söyledi. Adams, “Türkiye ve Gaziantep’in pandemi sürecindeki yol haritasının diğer şehirlerin örnek alması gerekiyor. Türkiye Belediyeler Birliği nezdinde Gaziantep ve diğer şehirlerin belediyeleri ile iş birliği yapmak bizim için de doğru bir karar olacaktır” diye konuştu.