Türkiye vizyonuna kadın ihracatçılar güç veriyor

MERSİN - Huriye Yamanyılmaz, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Kadın Konseyi ve Adana İş Kadınları Derneği (İŞKAD) çatısı altında kadınların iş dünyasında daha fazla yer alması, kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve kadın ihracatçı sayısının artırılmasına yönelik önemli çalışmalar da yürütüyor. Hissedar olduğu Aras İnşaat Mühendislik ve Enerji Ticaret Sanayi Ltd. Şti., Tarsus Yatırım Turizm Otelcilik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ve Maysu Su Tarım Gıda Ürün. Teks. San. Tic. Ltd. Şti.’de ticari faaliyetlerini sürdürürken eşzamanlı olarak TİM Kadın Konseyi’nde Başkan Yardımcısı, İŞKAD’da ise Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüten Yüksek İnşaat Mühendisi Huriye Yamanyılmaz, iş dünyasında başarıları ve duruşuyla rol model olan kadın yöneticiler arasında bulunuyor. Pandemiden kadın çalışanların da etkilendiğini ve işsiz kaldığını ifade eden Yamanyılmaz, kadın erkek eşitliğinin sağlanabilmesi için kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık uygulamalarının artarak devam etmesi gerektiğini söyledi. Türk kadınının mücadeleci bir yapısı olduğunu vurgulayan ve kadınların üretim ve ihracatta daha fazla söz sahibi olması için iyi bir eğitim almalarının yanında cesaret de göstermeleri gerektiğini belirten Başkan Yamanyılmaz, fırsat verildiğinde kadınların da her meslekte en az erkekler kadar başarılı olacağına inandığını vurguladı.



TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı ve AKİB Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, “Çalışma hayatında kadınların karşı karşıya kaldığı zorlukları dayanışma ruhuyla aşmaya çalışıyoruz. Dünya pazarlarında kadın ihracatçıların etkinliğini artırmaya yönelik eğitim faaliyetlere büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede kadın ihracatçılarımıza özel Güney Amerika Sanal Ticaret Heyeti’ni gerçekleştirdik. Meksika, Kolombiya, Peru ve Şili’ye yönelik bu etkinliğimizde kadın ihracatçılar 624 milyar dolarlık Latin Amerika Pazarı’nda fırsatları değerlendirdiler. İhracatta Sıfır Atık Projesi, Sürdürülebilirlik Raporu, Kadın Girişimcilik Programı etkinliklerimiz de kadınların ihracat ailesinde daha etkin olması için teşvik edici, cesaretlendirici çalışmalarımız oldu” dedi. İhracat konusunda kadınları cesaretlendiriyorlar TİM Kadın Konseyi’nin iş dünyasındaki kadın girişimci, yönetici ve çalışan sayısının artırılması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için projeler geliştirdiğini dile getiren Başkan Huriye Yamanyılmaz, “Teşvikler hakkında kadın ihracatçılarımızı bilgilendiriyoruz. Türk Eximbank ve özel bankaların finansal kaynaklarına erişim noktasında kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yapılması yönünde gösterdiğimiz gayretli çalışmalarımız devam ediyor. İhracat konusunda çekingen davranan kadın girişimcilerimizin özgüvenlerini yükseltecek yenilerini ekliyoruz” diye konuştu.

‘Afrika’ya sanal çıkarma yapıyoruz’



Kadın girişimcileri ihracata teşvik etmek amacıyla Women Export Talks webinar seri ile başarılı iş kadını ihracatçıların, iş dünyasına yönelik tavsiyelerini ve ilham veren başarı öykülerini katılımcılara yansıttıklarını kaydeden Başkan Yamanyılmaz, TİM Kadın Konseyi’nin bu yıl gerçekleştirmeyi planladığı projeler hakkında şunları söyledi: “COVID-19 sürecinde daralan uluslararası ticaretin etkilerini, ihracatta yaşanan kaybı telafi etmek ve süreç s onunda oluşacak yeni düzende daha güçlü bir şekilde yer almak için uğraş veriyoruz. Bu çerçevede Afrika’ya sanal çıkarma yaptık. Kadın ihracatçılara özel gerçekleştireceğimiz Afrika Sanal Ticaret Heyeti, Güney Afrika, Nijerya, Kenya ve Tanzanya’ya yönelik. 15 Mart’ta kadar devam edecek Sanal Ticaret Heyeti etkinliğimiz çelik, çimento cam seramik ve toprak ürünleri, demir ve demir dışı metaller, deri ve deri mamulleri, gemi, yat ve hizmetleri, halı, hazır giyim ve konfeksiyon, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, iklimlendirme sanayii, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri, otomotiv endüstrisi, su ürünleri ve hayvansal mamuller, tekstil ve ham maddeleri sektörleri başta olmak üzere tüm sektörlere açık.” ‘Türkiye Kadın İhracatçılar Çalıştayı düzenleyeceğiz’ TİM Kadın Konseyi’nin her koşulda yeni projeler, yeni fikirler ortaya koyduğuna dikkati çeken Yamanyılmaz, yıl içinde gerçekleştirecekleri Türkiye Kadın İhracatçılar Çalıştayı’nda ortaya çıkan verileri de bir rapor haline getirerek kadın ihracatçılar için sürdürülebilir yol haritasını tasarlayacaklarını ifade etti. Yamanyılmaz, bunun yanı sıra üretime, istihdama ve ihracata önemli katkılar sağlayan kadın ihracatçıları yıllık ihracat performanslarına göre değerlendirerek İhracatın Güçlü Kadınları Ödül Töreni’nde ödüllendireceklerini, kadın ihracatçıların elde ettiği başarıları da İhracatın Güçlü Kadınları Filmi ile tanıtacaklarını sözlerine ekledi.