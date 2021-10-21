Türkiye’de 14 ili ve 5 kalkınma ajansını kapsayan MSÇB’nin tanıtımı yapıldı

Ceylan DEMİR



KOCAELİ - Marmara Belediyeler Birliğinin (MBB) yayımladığı Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi (MSÇB), İstanbul’da MBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından tanıtıldı. Türkiye’de bir ilk olarak 14 ili ve 5 kalkınma ajansını kapsayan bölgesel plan hakkında bilgi veren Başkan Büyükakın “MSÇB ile Marmara Bölgesi’nin mevcut sorun ve potansiyellerinin değerlendirilmesi, gelecek öngörülerinin ve olası mekânsal gelişme stratejilerinin bölgesel ölçekte ele alınması hedeflenmiştir” dedi.

Büyükakın, “Marmara Belediyeler Birliğinin (MBB) kendi özel tarihi içinde özel bir çalışma. Marmara Denizi konusunda başlattığımız çalışmalar ve Ekim ayının ilk haftası ikincisini gerçekleştirdiğimiz dünyanın en büyük kent forumlarından biri olan MARUF’tan sonra, şimdi de MSÇB ile kentsel meselelerin çözümünde bölge düzeyi ve havza yaklaşımını esas alan yeni bir adım atıyoruz” diye konuştu. Marmara Bölgesi sınırlarını da aşan bir çerçeve belgesi olmasından bahseden Büyükakın, “MSÇB kapsamına, coğrafi tanımlamalara göre Marmara Bölgesi’nde yer alan 11 ile (İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Sakarya, Çanakkale, Edirne, Yalova, Bilecik, Kırklareli) ek olarak kalkınma ajanslarının kapsamları esas alınarak Eskişehir, Bolu ve Düzce illeri de dahil edildi. Bu sayede bölgeyle ilişkili 5 kalkınma ajansının çalışma alanı da kapsama alındı” ifadesini kullandı.

Belge, mevcut durum çalışması, nüfus ve yerleşmeler sistemi, ekonomi ve özel uzmanlaşma bölgeleri, ulaştırma ve lojistik, enerji altyapısı ve doğal-kültürel yapı ve iklim değişikliği olmak üzere beş temel çalışma konusunda gerçekleştirildi. MSÇB’de belirtilen alt bölgeler,“özgün odaklar”, “bölgedeki geçiş etkileşim bölgeleri” ve “bütünleşme aksları, bağlantılar ve koridorlar” olmak üzere üç farklı mekânsal temsil biçimi ile ele alındı. Bu bağlamda özgün odaklar, doğal ve kültürel odaklar, turizm odakları, ulaşım ve lojistik odakları, üretim ve yenilikçilik odakları ile beşerî sermaye ve çekicilik odakları olmak üzere beş grupta değerlendirildi. Ayrıca raporda sanayi, turizm ve ulaşım aksları ve koridorları tanımlandı.