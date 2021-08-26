Türkiye’de fındık ihracatçısıydı, Hollanda’da ithalatçı oldu

Osman ŞİŞKO

TRABZON - Yaklaşık 30 yıl önce Hollanda’ya taşınan Mehmet Soytürk, Türkiye’de iken dünyada üretim ve ticaretinin büyük kısmını elimizde bulundurduğumuz fındığı ihraç ediyordu. Hollanda’ya taşındıktan sonra bu kez, ithalatçı olarak yine fındığa sahip çıkmaya devam etti.

Bir dönem Trabzon Ticaret Borsası Meclisi üyeliği de yapan Mehmet Soytürk, 9-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Dünya Fındık Haftası etkinliklerinde ‘Fındığa Değer Kazandıranlar’ kategorisinde ödül aldığı Trabzon’da yine fındık bahçelerine girdi.

“Fındık, ticaretinin ötesinde bir alışkanlıktır, hatta bizim için bir sevdadır” diyen Mehmet Soytürk, şunları söyledi: “Fındıkta elimizde bulundurduğumuz üstünlüğü, avantajlarımızı daha iyi kullanarak arttırmalıyız. Ben bunu Türkiye’de iken ihracatla, Hollanda’da da ithalatla yapmaya çalıştım. Yine de çalışacağım. Fındıkta artık rakibimiz yok da diyemeyiz. Fındık dikim alanları artıyor. Biz hem üretim de hem ticaretteki rekabette daha güçlü olmalıyız. Verim ve kaliteyi arttırırken makineli tarım ile maliyetlerimizi azaltmalıyız. Yani hem tarımını, hem ticaretini bilimsel kurallara göre yapmalıyız. Bunun için teşvik edici tedbirleri alıp, tavizsiz şekilde uygulamalıyız.”

Soytürk, son yıllarda verim ve kalitenin artmasına yönelik projelerle oluşturulan örnek bahçelerde verimin 300 kilonun üzerine çıkmasının, randımanın da artmasının Türk fındığının rekabette öne çıkmasına öncülük edeceğine inandığını da sözlerine ekledi.