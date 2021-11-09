“Türkiye’de her 100 şirketten sadece 4’ü 10 yaşını görüyor”

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Akdeniz Yönetim Danışmanları Derneği (AYDD) Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Gündüz Türkiye’de kurulan her 100 şirketten 80’nin 5 yıllık süre içinde kapandığını söyledi. Plansız ve verimsiz olarak kurulan işletmeler nedeniyle Türkiye’nin günümüzde şirket ve marka çöplüğü haline geldiğini kaydeden ve Türkiye’de kurulan 100 şirketten sadece 4’ünün 10 yılı tamamlayabildiğini ifade eden Gündüz, kapanan şirketlerin hem piyasalar hem de milli ekonomi açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Sorunun çözümünün planlama ve sürdürülebilirlikten geçtiğini ifade eden Gündüz, şirket kuruluşuyla ilgili düzenlemelerin yeniden elden geçirilmesi gerektiğini söyleyerek, “Türkiye’de yasal engel olmadığı için her gün verimsiz ve niteliksiz pek çok yeni işletme kuruluyor. Bu işletmelerin büyük çoğunluğunun iş planı bulunmuyor. Bu alanda şirket kuruluşu işlemlerinde caydırıcı önlemler almakta fayda var. Bu noktada en büyük iş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) düşüyor. İlk etapta ülke genelindeki ticaret ve sanayi odalarında şirketlerin kurulması sırasında istenen evrakların içerisinde mutlaka iş planlarının eklenmesi gerekiyor” dedi.

Tasfiye edilmeyen şirketler iş yükü yaratıyor

Hayata geçirilecek iş planı zorunluluğunun serbest piyasa ekonomisine müdahale olarak görülmemesi gerektiğini belirten Gündüz, doğru şekilde kurulacak ve uygulanacak iş planlarının aynı zamanda serbest piyasayı düzenleyen en önemli araçlardan biri olacağını kaydetti. Gündüz, “TOBB yönetimi, bu niteliksiz şirketlerinin ekonomimiz üzerinde yarattığı sorunları iyi görmeli ve bunların kurulmasını zorlaştıracak uygulamalar geliştirmelidir. Kapanan şirketlerle ilgili en çok karşılaştığımız sorunlar arasında iş tecrübesinin eksikliği, kötü insan gücü yönetimi, satış ve nakit akışının doğru yönetilememesi ve ortaklık kültürünün gelişmemesi problemleri var. Özellikle tasfiye edilemeyen şirketler nedeniyle hem devlet kurumlarımızın iş yükü artıyor hem de halkımız hala büyük sorunlar yaşıyor” diye konuştu.

Şirket kuruluşunda sektörel bazlı akreditasyon sistemine ihtiyaç var

Şirketlerin kuruluş işlemleri sırasında hazırlanacak iş planlarının işletmenin sürdürülebilirliği açısından da önemli bir misyon üstleneceğini ifade eden Gündüz, şöyle konuştu: “İngiltere’yi incelediğimizde kurulan tüm şirketlerin business plan adıyla iş planları vardır. İş planı yoksa İngiltere’de şirket kurulamıyor. Bizde en eski şirketler 30 ile 40 yıllık şirketler olurken İngiltere 120 yılını aşmış, Japonya’da 500 yılına giren şirketlerle karşılaşabilirsiniz. Türkiye’nin bu alandaki mantalitesini değiştirmesi lazım. Planlama kültürünün en başta kuruluş sürecinde başlaması lazım. KOSGEB bu alanda verdiği girişimcilik eğitimleri ile belirli bir oranda da olsa iş planı kültürünün oluşmasına katkı koyuyor. KOSGEB’in bu alandaki misyonunu geliştirmeli ve destek kapsamını genişletmeliyiz. Bu alanda şehirlerdeki sektörleri baz alarak yeni bir şirket akreditasyon sistemi geliştirilebilir. Örneğin bir şehirde gıda sektöründe 400 şirkete ihtiyaç var siz 600 şirkete ruhsat verirseniz o alanda bir gelişimi bekleyemezsiniz. Piyasayı bozan, gelişemeyen, niteliğini yitiren şirketlerin sürdürebilirliğini sağlamış şirketlerin önünü keser.”

Marmara’nın alternatifi Çukurova

Çukurova gelişen olanakları ile yeni tesis yatırımlarında Marmara’nın en önemli alternatifi haline geldiğini kaydeden AYDD Başkanı Ferudun Gündüz, “Bölgemizde planlanan Çukurova Bölgesel Havalimanı gibi vizyoner yatırımlarında tamamlanmasıyla Çukurova, Türkiye’nin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelecek. Bu süreçte daha planlı, kurumsal, marka değer sağlayacak yeni KOBİ’lerin kurulup gelişmesi için iş planı modelinin yaygınlaşmasını sağlamalı” diye belirtti.