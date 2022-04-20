Türkiye’de kendirin merkezi Kastamonu olacak

KASTAMONU - Kendirde ilk tohum düzenlenen Taşköprü Kendir Ekimi “Tarla Günü” etkinliği ile toprakla buluştu. Bu yıl 22 köyden 46 çiftçi toplam 760 dönüm arazide sözleşmeli olarak ekim yapacak. Tohum, ekim ve hasat firmaya toprağın ekime hazır hale getirilmesi, gübreleme ve sulama ise çiftçiye ait olacağı kendir ekiminde Kastamonu’nun merkez olması hedefleniyor.

Taşköprü OSB’de Anadolu Kendir A.Ş.’ye yer tahsisi yapılan ve inşaatına başlanan kendiri elyaflaştırma ve pamuklaştırma tesisinin tamamlanmasının ardından Kastamonu’da 10 bin dönüm civarında ekim yapılması bekleniyor. Fabrikanın 2023 yılında tamamlanması planlanırken, bu yıl ekilen tohumlar ise tohumluk ve Ar-Ge için kullanılacak.

“Kastamonu kendirde başarılı olacak”

Kastamonulu çiftçilerin kendirde başarılı olacağını ve teknolojinin getirdiği imkanları kullanacaklarını dile getiren Çakır, “Türkiye’de ilk defa sözleşmeli tarım yapılıyor. Bu kadar stratejik ticari ve stratejik bir ürüne Kastamonu olarak ev sahipliği yapmak bizim için gurur kaynağıdır. İnşallah kurulacak fabrika ile çiftçilerimiz de bu konudaki bilinçlenmesinin daha da artacak. Kastamonu özellikle Taşköprü sarımsağıyla, şeker pancarıyla meşhur bir ilimiz inşallah kendir üretimiyle de Türkiye’de bir üs ve merkez olacak. Kastamonu kendirde başarılı olacak. Çiftçi kardeşlerimizin bu konuda bir geçmişi var. Teknolojinin getirdiği her türlü imkan bu süreçte yoğun bir şekilde kullanılacak” şeklinde konuştu.