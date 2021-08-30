“Türkiye’de savunma sektöründe altın madalya alabilen ilk şirketiz”

ESKİŞEHİR - Eskişehir’de faaliyet gösteren TUSAŞ Motor Sanayii (TEI), havacılık ve savunma sektöründe çalışana değer katan uygulamalarıyla iş dünyasının en önemli uluslararası ödüllerinden olan Brandon Hall Mükemmeliyet Ödülleri programında “İnsan Kaynakları Yönetimi Mükemmeliyet Ödülleri” kategorisinde 2 altın madalya birden kazandı. Ayrıca yine iş dünyasının en prestiji ödüllerinden “Büyük İşverenler için Stevie Awards” programında “Çalışan Bağlılığı Başarı Ödülü” kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Bir yılda 7 ödül

TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen şirketleri tarafından düzenlenen ödül programları kapsamında son bir yılda 7 ödüle layık görüldüklerini aktardı. Brandon Hall madalyaları ile Türkiye’de savunma sektöründe altın madalya alabilen ilk şirket olduklarına dikkat çeken Akşit, “Sadece son 1 yılda çalışanlarımızın gözünden “en iyi iş yeri” ödülü, öğrencilerin gözünden “en iyi uzaktan eğitim programı” ödülü, Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü gözünden “kadın çalışanlarına en çok değer veren şirket” ödülü, iş başvurusunda bulunan adayların gözünden “insana saygı” ödülü ve son olarak yürüttüğümüz etkin insan kaynağı yönetimiyle uluslararası iş dünyasının gözünden “Brandon Hall İnsan Kaynakları Mükemmeliyet Ödülü” ve “Büyük İşverenler için Stevie Awards” ödülünü kazanmış olduk. Sadece bu yıl içinde aldığımız bu 7 harika ödül TEI’nin gurur tablosudur” ifadelerini kullandı.

“Son 7 yılda 10 değişik milli motor geliştirdik”

İnsan kaynakları alanında yaptıkları tüm çalışmalara ayrı bir önem verdiklerinin altını çizen Akşit, “Düz beyaz kâğıttan, sıfırdan bir havacılık motoru geliştirmek; mühendisinden teknisyenine, uzmanından yöneticisine her kademede hem donanımlı hem özverili, hem de yetkin bir kadro ile mümkün olabiliyor. Bu amaçla insan kaynakları alanında yaptığımız tüm çalışmalara çok önem veriyoruz. Ülkemizin ihtiyacı olan havacılık motorlarını geliştirmek için yaptığımız çabaların sonucu olarak son 7 yılda 10 değişik milli motoru geliştirip, üretip, çalıştırdık. Bu motorlardan bazıları sınıfında dünya rekoru kırmış en iyi motorlardır. 2 yıl üst üste dünya genelinde en iyi tedarikçi seçildik. Bütün bu başarılar TEI’nin yetkin insan gücüyle oluyor” dedi.

“Bir yılda 300 binin üzerinde başvuru aldık”

Son 1 yılda yayınladıkları iş ilanlarına 310 bin 240 başvuru aldıklarını ve bu başvurulara ortalama üç gün içerisinde dönüş yaptıklarını söyleyen Akşit, “Her daldan bilimsel katkı gerektirecek ve bunları da teknolojinin uç noktasında başarabilecek zor bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Teknolojinin zirvesinde çalışıyoruz. Tabi bu genç mühendislerimizi cezbediyor. İnsanlar çalışacağı yeri seçerken farklı şeylere dikkat ediyor. Tanınırlık bunun başında geliyor. Havacılık motorlarında TEI Türkiye’de tartışmasız lider, dünyada da artık herkesin tanıdığı ve parmakla gösterdiği şirketler arasında. Kurumsal bir şirket, başarı ve performans değerlendirmeleri şeffaf ve sistematik. Herkese adalet ve herkese fırsat” diye konuştu.