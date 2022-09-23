Türkiye’nin en büyük bölgesel fuarı TRADEF, ziyarete açıldı

Müberra TAŞÇI



KASTAMONU - Kastamonu'da İstamonu Fuarcılık tarafından Kuzeykent Fuar Alanı'nda organize edilen ve kamu kurumlarının yanı sıra turizm, ahşap, bilişim, çevre, enerji, elektrik, eğitim, gıda, inşaat, makine, maden, mimarlık, otomotiv, plastik, sağlık, tarım ve tekstil sektörünün temsilcilerinin katıldığı Türkiye Orta Doğu Ticaret Fuarı (TRADEF) başladı. Kastamonu ile birlikte Batı Karadeniz’i de dünyaya açacak olan Türkiye’nin en büyük bölgesel fuarı TRADEF, Orta Doğu ülkelerinden katılımcılarla Türk firmalarını bir araya getirdi. Asrın fuar organizasyonu TRADEF’e, Tarım Bakanlığı, Kastamonu ve Zonguldak Valilikleri, Amasra Kaymakamlığı ile 12 belediye başta olmak üzere, 93 global şirket fuarda yerini aldı. Fuara, Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. R. Galip Vidinlioğlu, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, Irak (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, İran, Sudan, Afganistan ve Filistin Büyükelçileri ile birçok firma, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Fuarların faydalarından ve yeni bağlantılar oluşturacağından bahseden Kastamonu Valisi Avni Çakır, "Fuarlar, taraflar arasında ticaretin ve ticari ilişkilerin geliştiği, iş birliği fırsatlarının hayata geçirildiği, yatırım olanaklarının oluştuğu önemli ekonomik buluşmalardır. Türk ve Orta Doğu iş aleminin bu fuar ile ilimizde bir araya gelmesi ve iş potansiyeli olan farklı sektörlerde yeni ticari köprülerin kurulacak olmasından dolayı son derece memnunuz" diye konuştu.

“Krizlerde vatandaşımızın sorun yaşamaması için elimizden geleni yaptık”

Türkiye’nin tüm krizleri başarıyla atlattığını dile getiren Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, sözlerine şunları ekledi: "İklim değişikliği, Rusya-Ukrayna savaşı, pandemi, ekonomik krizler, bunların hepsi dünyadaki bütün ülkeleri bir teste tabi tuttu. Bizim memleketimiz bu testi başarıyla geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tahıl koridoru diyoruz. Dünyadaki bütün ülkelerin gıpta ile baktığı diplomasi başarısıdır. Hem yurt dışı hem de yurt içerisinde bu krizlerin hepsinin üstesinden Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde geçmiş olduk. Biz de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak krizlerde vatandaşımızın gıdaya ulaşması ile ilgili herhangi bir sorun olmaması için elimizden geleni yaptık."

TRADEF, Kastamonu2nun potansiyelini ortaya çıkartacak

Fuarların Orta Doğu ile ticareti geliştirmek ve Batı Karadeniz'in potansiyelini ortaya koymak açısından önem taşıdığına vurgu yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Ama bu fuarları daha profesyonel yapalım. Yurt dışından buraya firmalar getirelim. Kastamonu'nun güzelliklerini herkese göstermek istiyoruz. Batı Karadeniz'deki 8 ilimizin toplam ihracatı 2021 yılında 2,7 milyar dolar. Zonguldak 1. sırada, Kastamonu önde gelen illerimizden bir tanesi. Kastamonu’nun ihracatı geçen yıl 385 milyon dolar. Yeter mi? Tabii ki yetmez. İhracatı artırmamız lazım. Bu açıdan bu fuarlar çok önemli" şeklinde konuştu.

Öte yandan, fuarda konuşan İstamonu Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadeniz ise 5 bin metrekare alanda 18'i kamu kurumu, 91'i özel sektör şirketi olmak üzere 109 kuruluşun fuara katıldığını belirtti.