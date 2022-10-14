Türkiye'nin en büyük çevre projesi 

Sabiha TOPRAK

Türkiye’de yerel yönetimler düzeyindeki en kapsamlı dönüşüm seferberliği olan ve “Daha azıyla daha çok dünya” temasıyla düzenlenen Sıfır Atık Festivali’nin açılış programına katılan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Burada çok güzel bir farkındalık hareketi başlatıldı. Bu farkındalığı Kocaeli’den tüm Türkiye’ye ve dünyaya ulaştıracağız” dedi.



Dünyanın geleceği Kocaeli'de konuşuluyor



Türkiye’de yerel yönetimler düzeyindeki en kapsamlı dönüşüm seferberliği olan ve “Daha azıyla daha çok dünya” temasıyla düzenlenen Sıfır Atık Festivali’nin açılış programına katılan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Burada çok güzel bir farkındalık hareketi başlatıldı. Bu farkındalığı Kocaeli’den tüm Türkiye’ye ve dünyaya ulaştıracağız” dedi. Atıksız yaşamlar kurgulamayı ve 7’den 70’e herkese çevre bilincini oluşturulmayı hedefleyen üç gün sürecek olan festival geniş bir katılımla başladı. Kocaeli Kongre Merkezindeki festivalin ilk gününe Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ile vatandaşlar katıldı.

“Dünyayı nasıl kirlettiğimizi bir çocuğun gözünden”

Festivalin açılışında Kocaeli Şehir Tiyatrosu’nun davetlilere bir sürpriz yaparak. Şehir Tiyatrosu dünyada örneklerine çok az rastlanan, Türkiye’de ise belki de ilk kez bu boyutlarda sergilenecek bir oyun hazırladı. Çöp Atlas adındaki oyunda Şehir Tiyatrosu oyuncuları birebir boyutlardaki kuklalarla dünyayı nasıl kirlettiğimizi bir çocuğun gözünden anlattı.

“Eko sistemle daha uyumlu yaşamalıyız”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın . Büyükşehir olarak hızla kirlenen dünyaya ve çözüm önlemlerine dikkat çekmek için bir program düzenleme kararı aldıklarını ve neden etkinliğin adını festival koyduklarını aktaran Başkan Büyükakın, “Şehrimizde dünyamızın geleceğine dair çok güçlü bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Öncelikle Sıfır Atık bilincinin oluşması ve yaygınlaşmasına önderlik eden ve bu çabalarıyla Dünya Bankası tarafından ilk kez verilen “İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü”nü alan Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye ve ülkemizde bu konunun yürütücüsü ve liderliğini üstlenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten programın başından beri hazırlanma safhasında bizi cesaretlendirdiler. Büyük bir iyilik hareketinin başlamasına vesile oldular. Bir müjde vermek istiyorum. Biliyorsunuz Körfez’in hemen uç noktasında birikmiş bir çamur var. Kendilerine arz ettiğimizde hızla bu projesinin hayata geçirilmesi konusunda mutabık kaldık. Sayın Cumhurbaşkanımız da yine yanımızda oldular. Bu çalışma Türkiye’de önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek en büyük çevre projesi” diye konuştu.

Sıfır Atık konusunda söyleyecek sözü olan herkesin bu festivalde yer alacağına dikkat çeken Başkan Büyükakın, “Yıllardır bilinen söylenen limit aşım günü diye bir gün var. Genellikle bir yıl içinde hesaplanır. 1970’li yıllarda bu aralık ayına tekabül ederdi. Günümüzde temmuz ayına tekabül ediyor. Yani bu yılın yarısında tüm yıl tüketeceğimizin hepsini tüketiyoruz. Çocuklarımızdan borçlanıyoruz. 2050 yılına varıldığında bugün sahip olduğumuzdan 3 kat daha büyük bir dünyaya ihtiyacımız olacak. O zaman geleceği düşünürsek üretim ve tüketimimizi gözden geçirmek gerekiyor. Atığı azaltmalı, enerjiyi daha verimli kullanmalı ve ekosistemle daha uyumlu yaşamalıyız. Bu konuda sadece farkındalığı artırmakla kalmadan harekete de geçmeliyiz” açıklamasını yaptı. İnsanın yarattığı hızlı tüketim döngüleri sonucunda tabii kaynakların büyük bir hızla yok olduğuna vurgu yapan Başkan Büyükakın, konuşmasını bir Kızıldereli şefin şu sözleriyle tamamladı: “Dünya anamızdır. Dünyaya ne kötülük olursa oğullarına da aynı kötülük olur. Son balık tüketildiğinde beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu öğrenecektir ’ ifadesini kullandı.



“İlimiz bilim.sanayi,teknoloji üssü ve inovasyon merkezi”

Başkan Büyükakın’ın ardından kürsüye gelen Kocaeli Valisi Yavuz, “Bu festivalimizin çevrenin korunması ve geliştirilmesine hizmet etmesini temenni ediyorum. Ama bir şeyin altını çizmek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi ilimiz, bilim, sanayi ve teknoloji üssü olduğu kadar aynı zamanda inovasyon merkezi. Türkiye'nin her alanda önder ve lider şehri. Türkiye'yi dünyayla yarıştıran bir şehir. O nedenle de ilimize de çevre anlamında da elbette liderlik yakışır.

“Burada daha az atıkla, daha çok dünyayı konuşacağız”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık konusuna dikkat çekmek için böyle bir program düzenleyen Başkan Büyükakın ve emeği geçen herkesi kutladı. Bakan Kurum, “Bugün gerçekten çok önemli bir konu ile bir aradayız. Ben festival kapsamında yapılacak tüm etkinliklerin evlatlarımıza yaşanabilir bir dünya ve yaşanabilir bir Türkiye’ye vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Burada çok güzel bir farkındalık hareketi başlatıldı. Bu farkındalığı Kocaeli’den tüm Türkiye’ye ve dünyaya ulaştıracağız. Burada daha az atıkla, daha çok dünyayı konuşacağız. Amacımız geleceğimize, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza daha temiz, daha güzel bir dünya bırakmaktır. Tüm hayalimiz budur. Ve bu anlayışla işte 20 yıldır hizmetlerimizi aynı anlayışla yapıyor yapmaya da devam edeceğiz. 18. yüzyılda dünyada ülke ekonomilerinde aslında köklü bir şekilde değişim yaşandı. Sanayileşme, şehirlerin yapısı, altyapısı, üst yapısı, doğal yaşamı da bu sanayileşmeyle birlikte derinden etkilendi. 160 yıl önce üretilen bir plastik bugün hala doğada yaşamakta. Ve her şeyi kabul eden toprak plastiği de bağrına basıyor. Oysa plastik toprağı sessizce zehirliyor. Ve toprağa masumca sarılan plastik, denizde maalesef balıklarımız için yemek taklidi yapıyor. Kullanıp atılan pet şişeler, poşetler, hastalıklardan korunmak için takılan maskeler, ağ oltaya takılarak, balıklarla birlikte soframıza da yemek olarak geliyor. Hiçbir şeyi iki kere kullanmak istemeyen 21. yüzyılın insanı yani bizler pipetin pimini çekip suya bırakıyoruz. Poşeti ateşleyip toprağa salıyoruz. Toprağa suya karışan plastikler bizi korkutmuyor. Telaşa düşürmüyor. Çünkü plastik bizi ve dünyayı hemen öldürmüyor. İnsanlık eliyle kendi elimizle yaptıklarımızın olumsuz sonuçlarını aslında küresel büyüklükte bir çevre kirliliği ve sonucunda da her geçen gün daha da büyüyen iklim kriziyle yaşıyoruz” ifadesini kullandı.

KO-MEK’teki eğitmenler ve kursiyerlerle hazırlanan bir sıfır atık gösterisi gerçekleşti

Festivalin açılış programının sonunda ise ünlü moda tasarımcısı ve sürdürülebilir tekstil konusunda önemli çalışmalara imza atan Dilek Hanif liderliğinde KO-MEK’teki eğitmenler ve kursiyerlerle hazırlanan bir sıfır atık gösterisi gerçekleşti. Modacı Dilek Hanif, haftalar süren bir çalışmayla KO-MEK kursiyerlerinin evlerinden getirdiği çarşaf, bez peçete ve kullanılmış kumaşlardan 15 parçalık kıyafet tasarladı. KO-MEK usta öğreticileri, tarafından yeniden hayat verilen eserlerden oluşan gösteri çok beğenildi.

Festival bölümü iki gün sürecek

Yarından itibaren ise sıfır atık etkinliklerinin festival bölümü başlıyor. İki güne yayılacak şekilde 34 farklı alanda 80’i aşkın ileri dönüşüm atölyesi ve 9 atıksız ürünler sergisi gerçekleştirilecek. Bu atölyelerin yanı sıra festivalde sıfır atık konusunda çalışmalar yapan birçok isim ve sanatçı ağırlanacak.