Türkiye’nin en büyük endüstriyel su geri kazanım tesisi açıldı

Esra ÖZARFAT



BURSA - Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Su Geri Kazanım Tesisi’nin resmi açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’daki organize sanayi bölgesi başkan ve müdürleri ile sanayicilerin katılımıyla yapıldı. Törende konuşan DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Özsoy, atıksu arıtma tesisinde arıttıkları suyun yüzde 40’ını mevcut su kaynaklarından kullanmak yerine atık sulardan geri kazandıklarını söyledi. 2017 yılından itibaren etaplar halinde su geri kazanımına dönük yatırım yaptıklarını vurgulayan Özsoy, “Bu tesis ile yılda yaklaşık 4 milyon metreküp suyu yeniden üretime sokarak; yeraltı su kaynaklarımızı koruyor, çevreci ve sürdürülebilir üretimle yeşil OSB olarak öne çıkıyor ve firmalarımızın uluslararası arenada tercih sebebi olmasını sağlıyoruz. Kullanılmış suların ‘atık’ değil, bir ‘kaynak’ olduğu bilinciyle su geri kazanım kapasitemizi daha da artırmak için proje ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Sloganımız ‘Suyumuzun kadrini kıymetini biliyoruz.’ Çünkü su varsa hayat var, su varsa üretim var” dedi.

"Yeşil OSB olmak üzere yola çıkıyoruz"

DOSAB Başkanı Özsoy, iş dünyasının yeşil dönüşümü hızlandırmak zorunda olduğuna işaret ederek, “Bizler DOSAB olarak bu noktada farkımızı Su Geri Kazanım Tesisi yatırımımızla ortaya koyduk. Yeşil OSB olmak üzere yola çıkıyoruz. Tesisimiz son olarak, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen Çevre İle Dost Ol İyi Uygulama Ödülleri Yarışması Sanayi Kuruluşları Kategorisinde En İyi Uygulama Ödülü aldı” diye konuştu. Bu alanda yatırımlara devam ettiklerini vurgulayan Ersan Özsoy, yatırım maliyeti 4 milyon Euro civarında olan su geri kazanım tesisinde kapasite artışı ve atık suda renk giderimiyle ilgili yürütülen iki çalışma için Dünya Bankası Finansmanlı OSB Kredilendirme Projesi’ne başvuruda bulundukların söyledi. Özsoy, ayrıca çamur yakma tesisinde tekstil atığı entegrasyonunu sağlayıp, tesiste kullanılan doğalgaz miktarını azaltmak, buhardan da elektrik enerjisi elde etmek için 1 milyon dolara yakın bir yatırıma da başladıklarını duyurdu. Ersan Özsoy, haberleşme şebekesi ve veri merkezi için 6 milyon dolar civarında bir yatırım öngörüldüğünü vurguladı.

Başkandan otoyol bağlantısı müjdesi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da küresel ısınmaya bağlı yaşanan iklim değişiklikleri ile hava, su ve toprak kirliliği gibi çevre problemlerinin günümüzde dünyanın önemli gündem maddesi olduğunu söyledi. Aktaş, “Sanayi ile büyüyen, sanayi ile gelişen ama yeşil özelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen, aksine bu özelliğini daha da belirginleştiren Bursa olma hayaliyle, DOSAB yönetimine ve sanayicilerine böylesi önemli ve örnek yatırımları için gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu. Aktaş ayrıca, DOSAB’ın Yıldız Sokak üzerinden otoban bağlantısı ile ilgili kamulaştırmanın bittiğini açıkladı. Aktaş, “Belediyemiz, karayolları ve DOSAB işbirliği ile geliştirilen projede yer teslimini 10 gün önce yaptık. Kamulaştırmada DOSAB da ciddi maddi katkı koydu. En kısa sürede karayolları yola başlayacak ve bittiğinde DOSAB’da ciddi bir trafik rahatlaması görülecek” değerlendirmesini yaptı.

“Türkiye hala yeterli sanayi alanına sahip değil”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, dünya ile mukayese edildiğinde Türkiye’nin hala yeteri kadar sanayi alanına sahip olmadığını dile getirdi. Büyükdede, şunları söyledi: “780 bin kilometrekare alanı olup da 280 bin hektar sanayisi olan bir ülke durumundayız. Türkiye’nin yüzde 1’ini sanayi alanı haline getirme hedefimiz var. Bu da 750 bin hektar sanayi alanına erişmek demek. Türkiye’nin buna ihtiyacı var. Sanayi tesislerimiz bugün Türkiye alanı içinde yüzde 0.4 mertebesinde alan işgal etmelerine rağmen gayri safi milli hasılanın yüzde 29’unu üretiyorlar. 800 milyar dolar GSMH içinde yaklaşık 250 milyar dolar kısmını sanayiciler yapıyor. Yüzde 30 alan verdiğimiz tarımın toplam payı yüzde 7 ile 50 milyar dolar. Eğer yükseleceksek yüzlerce nitelikli sanayi bölgesi üretmemiz gerekiyor. Tarım da önemli ama kişi başı GSMH’sı hala 8 bin 500 dolar olan bir ülkeyken 300 bin kilometrekarelik İtalya’da bu rakam 31 bin dolar. 8 bin dolarla Türkiye’nin kendini büyük ülkeler grubuna alması mümkün değil. Ya bir endüstrici olacağız ya da kendimizi böyle dar kabın içine sıkıştıracağız. Türkiye bu konularda karar verme durumunda olan bir ülke.” Hasan Büyükdede, OSB’lerin bölge dışında da GES yatırımı yapabilmesinin önünün açılması için çalıştıklarını da bildirdi.