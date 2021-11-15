Türkiye’nin en büyük fotoğraf etkinliği başlıyor

BURSA (DÜNYA) - Geçtiğimiz sene pandemi sebebiyle dijital ortamda yapılarak Türkiye’nin ilk sanal fotoğraf festivali olma başarısını gösteren BursaFotoFest, bir senelik aranın ardından ‘GözGöze’ temasıyla tekrar fotoğraf tutkunlarını Bursa’da yüz yüze buluşturuyor. Her sene Türkiye’den ve dünyadan birçok fotoğraf sanatçısını bir araya getiren BursaFotoFest, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle 19 Kasım tarihinde başlıyor. 28 Kasım'a kadar sürecek olan festival kapsamında sergilerin yanı sıra gösteriler, sanatçı konuşmaları, ustalarla söyleşi, belgesel film gösterimi ve portfolyo değerlendirmeleri gibi birçok yan etkinlik de düzenlenecek. BursaFotoFest’in mekanı, her yıl olduğu gibi Atatürk Kongre Kültür Merkezi Fuar Alanı olacak.

12 ülkeden 262 fotoğrafçı

Küratörlüğünü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü’nden Kamil Fırat’ın üstlendiği BursaFotoFest 2021’de, ABD, Azerbaycan, İngiltere, İran, Meksika, Kosova, Hollanda, Hindistan, Rusya, Bangladeş, Şili ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu 12 ülkeden 262 fotoğraf sanatçısı katılıyor. 200 sergide 3000’den fazla fotoğraf yer alacak. Sergiler Merinos AKKM Fuar Alanı’na kurulacak özel alanlarda fotoğraf severler ile buluşacak. Festival kapsamında, gösteriler, sanatçı konuşmaları, ustalarla söyleşi, belgesel film gösterimi ve portfolyo değerlendirmeleri gibi birçok yan etkinlik de düzenlenecek. Azerbaycan’dan National Geographic Fotoğrafçısı Rena Effendi, İngiltere’den Vanessa Winship, Meksika’dan Gala Phenia, Kosova’dan Jetmir Idrizi gibi önemli isimler de festivalde yer alırken Türkiye’den İbrahim Zaman, Mustafa Seven, Kemal Cengizkan gibi usta isimler Bursa’da fotoğraf severlerle buluşacak.

Konuk ülke ‘Azerbaycan’

Dünya’nın sayılı fotoğraf festivalleri arasına giren ve 2017 yılında ‘Çin Halk Cumhuriyeti’, 2018 yılında ‘Hindistan’ı, 2019’da Rusya’yı konuk ülke olarak ağırlayan BursaFotoFest, bu sene ise Azerbaycan’ı ‘konuk ülke’ olarak davet ediyor. Bu kapsamda Yarat Çağdaş Sanat Platformu İLE Azerbaycan Fotoğrafçılar Birliği’nden toplam 34 fotoğrafçının sergisi BursaFotoFest’te yer alacak. Türkiye’den ise Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Malatya, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu Şanlıurfa, Tokat, Trabzon ve Zonguldak’tan katılan fotoğrafçıların sergileri yer alıyor. Fotoğraf tutkunlarının merakla beklediği BursaFotoFest’in tanıtım toplantısı Merinos Muradiye Salonu’nda yapıldı. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, FotoFest Küratörü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Görevlisi Kamil Fırat ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Serpil Savaş katıldı.

“FotoFest, Bursa’nın ortak değeridir”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir şehrin bilinir olması için marka organizasyonlara ev sahipliği yapması gerektiğini söyledi. FotoFest’in de böyle bir buluşma olduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, çıtayı daha yukarılara çıkarmak için çalıştıklarını ifade etti. Bursa’nın tüm kültürlerin harmanlandığı bir şehir olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Önümüzdeki yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa olacak. Korkut Ata Türk dünyası Film Festivali’nin ikincisi de seneye Bursa’da yapılacak. Bu tür etkinlikleri arttırmak istiyoruz. Bu sene 11’incisi yapılan BursaFotoFest’te bu kapsamda değerlendirilmelidir. Pandemi sebebiyle geçen sene dijital ortamda yaptık ama yine de ara vermedik. Ama yüz yüze yapılması çok değerli ve kıymetli. Bu sene FotoFest’in teması da ‘GözGöze’ oldu. İnsanın en doğal iletişim kurmasının da karşılığıdır göz göze olma hali. Göz göze gelmek bir etkileşim, bakışla birbirine dokunabilmek, bir başka deyişle tanışmaktır. Her tanışma, dünyayı daha güzelleştirir ve önyargı duvarlarının yıkılmasını sağlar” dedi. Bu sene konuk ülkenin, göz göze ile özdeşleşebilecek olan ülkelerin başında gelen dost ve kardeş ülke Azerbaycan olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, Karabağ Zaferi’nin yıldönümünün de Bursa’da çeşitli organizasyonlarla kutlandığını dile getirdi. Azerbaycan Türkçesi’nde 200’ü aşkın ‘göz’e dair karşılık bulunmakta olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, “Festival kapsamında, gösteriler, sanatçı konuşmaları, ustalarla söyleşi, belgesel film gösterimi ve portfolyo değerlendirmeleri gibi birçok yan etkinlik de düzenlenecek. Başta BUFSAD olmak üzere Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Bursa Kent Konseyi Fotoğraf Çalışma Grubu, okulların ve üniversitelerin topluluk üyelerinin katıldığı gönüllüler BursaFotoFest 2021 kapsamında görev alacak. FotoFest, Bursa’nın ortak değeridir. Son senelerde fotoğrafla ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BursaFotoFest, 19 Kasım 2021 Cuma günü saat 17.00’da Cumhuriyet Caddesi’nde düzenlenecek ‘Festival yürüyüşü’ ile başlayacak ve akşam saat 19.00’da ise Merinos AKKM Fuar Alanı’nda ‘Festival Açılış Töreni’ düzenlenecek.