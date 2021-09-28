Türkiye’nin en modern mobilya kümelenmesi Torbalı OSB’de kuruluyor

İZMİR - Torbalı Organize Sanayi Bölgesi’nin bitişiğindeki arazide, ikinci kısmı olarak bir mobilya sektör kümelenmesi sanayi alanı oluşturuluyor. İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası ve mobilya sektöründeki derneklerin ortak projesi olan Torbalı Mobilya OSB, alt yapı çalışmalarından sonra faaliyete geçecek.

Karabağlar’ın kentsel dönüşüm içerisinde olduğunu hatırlatan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, sektörün İzmir’de modern bir OSB’ye kavuşması için 2018 yılında yönetime gelir gelmez çalışmalara başladıklarını anlattı.

İzmir’in gündemine mobilya sektörünün, ithalatçılarını gönül rahatlığıyla ağırlayabileceği, showroomların olacağı, eğitim merkezi, sosyal tesisleri bulunan Mobilya OSB kurulmasını taşıdıklarını aktaran Yağcı, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde 62,6 hektar büyüklüğündeki alanı İzmir Torbalı OSB ilave alanı olarak sınırları kesinleştirdi” diye konuştu. Yağcı, “Torbalı OSB’nin bitişiğindeki arazide ikinci kısmı olarak bir mobilya sektör kümelenmesi sanayi alanı oluşturulacak. Bu sanayi alanında toplam 64 firmamız faaliyet gösterecek” dedi.

2023 ihracat hedefi 6 milyar dolar

Son dönemde İzmir’de sivil toplum kuruluşları arasında yakalanan sinerji sayesinde bu projenin hayata geçtiğini kaydeden Cahit Doğan Yağcı, bu yıl mobilya ihracatının 4,5 milyar dolar bandına yükseleceğini öngördüklerini anlatan Yağcı, şöyle devam etti: “Yabancı alıcılar geldiği zaman çok sayıda alternatif, çok sayıda firmayı görmek ister. 2023 yılı için belirlediğimiz 6 milyar dolarlık hedefimize ulaşmada Torbalı Mobilya OSB gibi projelerin katkısı büyük olacak.”