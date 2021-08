Türkiye’nin ilk AVM çocuk kütüphanesi SANKO Park’ta açıldı

Takip Et

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile SANKO Park iş birliğinde Türkiye’de ilk kez bir AVM’de çocuk kütüphanesi açıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, açılışta yaptığı konuşmada, “ilklerin şehri” olarak tanımladığı Gaziantep’in, ekonominin yanı sıra, kültür ve sanatta da iddialı şehir olduğunu söyledi. Gaziantep’in dört üniversiteye sahip olduğunu anımsatan Gül, “Hem Milli Eğitim Bakanlığı’nın hem de hayırseverlerimizin katkılarıyla her gün daha iyiye gidiyoruz. Yeni hedefimiz kütüphaneler şehri olmaktır. SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’nun da yapmak istediği bir kütüphane var.” dedi. “İnşaatı devam eden bir kütüphanemiz var. Bu kütüphaneler 7/24 çalışacak. Her okulumuzda kütüphane büyüklüğüne göre kitaplık yapılıyor, artık AVM’lere giriyoruz.” diyen Gül, şunları kaydetti: “Burada Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı imkanlar çok önemli. En az az onun kadar önemli olan ve bu projelerin hayata geçirilmesinde SANKO Holding’in büyük katkıları var. Gaziantep’in sanayi, eğitim ve kütüphaneler şehri olmasında SANKO Holding’in büyük katkıları var. Bu örnek projenin hayata geçirilmesine katkı sunan herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Gaziantep’in çocuklarına önder, lider olmak ve öncü olmak yakışır”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Gaziantep’in sanayi ve spor şehri olmasında Konukoğlu Ailesi’nin büyük emeği bulunduğunu ifade ederek, “Bugün konuştuğumuz her başlığın altında Konukoğlu Ailesi var. Emeklerinden ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu. Çocuklara okuma alışkanlığını temelde edindirmenin önemine vurgu yapan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uygulamalı çocuk kütüphanemizin sayısını artırmamız lazım. Bugün bütün Türkiye’ye ve dünyaya örnek olduk. Gaziantep’e ve Gaziantep’in çocuklarına önder, lider olmak ve öncü olmak yakışır. Hepimiz çok okuyup, okuduklarımızdan ders çıkarıp iyi insan olacağız. Uygulamalı çocuk kütüphanesinde her şey temelden oluşuyor. Temeli sağlam tutup çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmamız gerekiyor. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına giderken çocuklarımızı daha fazla okutacağız. Onları her yönden bilgi fidanı olarak yetiştireceğiz. AVM’de alıveriş çok önemli. Kültür, bilim alışverişi ve çocukların geleceğe hazırlanması için kütüphaneye girip kitap okuyabilecekler. Çocuk dostu Gaziantep’i birlikte inşa edeceğiz. Kütüphanenin şehrimize ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu ise konuşmasında, Sanko Park’ın TSE- Covid- 19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni ilk alan ve Türkiye’de Covid- 19 aşı uygulamasını yapan ilk AVM olduğunu anımsattı. Sanko Park’ın ilkleri gerçekleştirmeye devam ettiğini dile getiren Konukoğlu, özetle şunları anlattı: “Türkiye’de çocuk kütüphanesi açan ilk AVM olmaktan gurur duyuyoruz. SANKO Holding’in destekleriyle ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Valimiz Sayın Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin’in destekleriyle hayata geçirilen Mehmet Akif Ersoy Çocuk Kütüphanesi’nin tüm çocuklarımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu anlamlı projemiz inşallah Türkiye’ye örnek olur.” Program, konuşmaların ardından kütüphane gezisiyle sona erdi.