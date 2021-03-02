Türkiye’nin ilk ‘iklim sokağı’ belirlendi

BURSA (DÜNYA) - Proje kapsamında Kükürtlü Caddesi, hızlı kazanım projeleriyle altyapıdan ulaşım ve aydınlatmaya kadar her yönüyle daha çevreci hale getirilecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hollanda, Almanya, Finlandiya ve Danimarka’da da örnekleri bulunan ‘İklim Sokağı’ projesini Türkiye’de hayata geçiren ilk belediye olacak. Novusens İnovasyon ve Girişimcilik Enstitüsü ile bu konuda çalışmaları başlatan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bursa Teknik Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Bursa Kent Konseyi, BEBKA Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, Çevre Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, DOĞADER, Limak Uludağ Elektrik ve Şehir Plancıları Odası da destek veriyor.

Kükürtlü’de çevreci dönüşüm

Konut ve ticaret alanlarıyla Avrupa’daki örneklere benzerlik gösteren Kükürtlü Caddesi’nin, Dünya Göz Hastanesi ile Kükürtlü Camii arasında kalan 900 metrelik bölümünde proje hayata geçirilecek. Düzenlenen çalıştaylarla karbon salınımı ölçümleme, güneş enerjisi kullanımı, akıllı sayaçlar, LED aydınlatma sistemleri, çöp toplama/ geri dönüşüm, sürdürülebilir mobilite ve mekansal planlama gibi farklı hızlı kazanım projelerinin hangilerinin Kükürtlü Caddesi’nde en hızlı şekilde uygulanabileceği ele alınacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Sahip olduğumuz kaynaklara, atalarımızdan miras değil, yeni nesilden emaret alınmış olarak bakıyoruz. Doğal kaynakların korunması ve geleceğe taşınması için de iklim değişikliğiyle mücadele etmek çok önemli. Bu konuda Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı’mız hazır. BEBKA’nın ‘Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Konularında Kapasite Geliştirme’ konulu Teknik Destek Projesi’ne katılım sağladık. Enerji verimliliğinin en iyi şekilde sağlanması ve temiz enerji kaynaklarına yönelme noktasında yatırımlarımız devam ediyor. İklim Sokağı Projemiz de bu konuda farkındalık oluşturmayı hedeflediğimiz bir çalışma. Bölge sakinlerinin de bizzat içinde yer alacağı proje aynı zamanda ülkemizde ilk olması açısından da çok önemli” diye konuştu.