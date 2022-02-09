Türkiye’nin ilk lityum pilli elektrikli otobüsleri Samsun’a hizmet verecek

SAMSUN - Türkiye’nin ilk lityum pilli elektrikli otobüsleri, Samsun'da yollara çıkacak. Ultra Hızlı Şarj Özellikli Elektrikli Otobüs ve Şarj Sistemleri Sözleşmesi’ni geçen yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla imzalayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, şarj istasyonlarının kurulumundan güzergahlara varıncaya kadar çalışmaları yürütüyor. Toplam 20 adet alınacak elektrikli otobüslerin 15’i, nisan ayında Samsunlulara hizmet vermeye başlayacak. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Amacımız güvenli, çevreye duyarlı ve ekonomik toplu ulaşım ağını şehrimize kazandırmak” dedi. Proje ile kentte egzoz gazını ortadan kaldıran, çevre temizliğine büyük katkı sağlayan, yakıt tasarrufuyla da işletme maliyetini düşüren toplu ulaşım sistemine geçtiklerini kaydeden Demir, “ASELSAN ve TEMSA işbirliği ile geliştirilen Türk otomotiv sanayisinin ilk yüzde 100 yerli elektrikli otobüsleri Avenue EV için artık geri sayım başladı” diye konuştu.

Altı ultra şarj istasyonunun üç tanesi tamamlandı

Mustafa Demir, TEKNOFEST’te de kullanılacak elektrikli otobüsler ile ilgili şu bilgileri verdi: “Yazılımı Türk olan elektrikli otobüslerin alımını tamamladık. 20 elektrikli otobüsün 15’i nisan ayında gelecek. Kalan 5 elektrikli otobüsün de kasımda Samsun’da olması planlanıyor. 6 ultra hızlı şarj istasyonu yapıldı. Taflan, Soğuksu ve Çarşamba Havaalanı’ndaki ultra hızlı şarj istasyonları tamamlandı. Otogar, Toplu Ulaşım Transfer Merkezi ve Ballıca Kampüsü’ndeki şarj istasyonlarının tamamlanması için çalışmalar sürüyor. Şarj istasyonlarının ultra hızlı olması sebebiyle de ilk olma özelliği taşıyor. Elektrikli otobüsler ultra hızlı şarj istasyonlarında 10 dakikada şarj edilecek. Yanma ve patlamaya karşı gerekli standartlara sahip bataryaları ile 80 kilometre menzili bulunan otobüsler, karbon salımı ve gürültü kirliliğini de azaltacak.”