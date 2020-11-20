Türkiye'nin ilk süt OSB'si, günlük 800 ton üretim hedefiyle yola çıktı

AHMET USMAN-MUĞLA

Türkiye’nin ilk süt OSB’si olmak için yola çıkan Seydikemer Süt Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (TDİOSB) kuruluş protokolü hazırlandı. 2 yıl içinde hayata geçirilmesi planlanan OSB’de günlük 800 ton süt üretilmesi, 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Bölgede bir Süt OSB kurulması fikrini 2015 yılında ortaya attıklarını söyleyen Fethiye Seydikemer Süt Birliği Başkanı Turgut Tokmak, “Şu an çalışmalar Fethiye Seydikemer Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde yürütülüyor. Bu tür bölgeleri oluşturmak için arazinin en az yüzde 75’inin mera olması lazım. Biz de bin 250 dönümlük bir yer bulduk. Burada 40 bin başlık süt sığırcılığı organize sanayi bölgesi kurmayı planlıyoruz. En küçük işletme 100 başlık olacak. Fakat biz küçük işletmelerin birleşmelerini teşvik edeceğiz. Burada et entegre tesisi, süt entegre tesisi, yem fabrikası, biyogaz tesisi gibi yatırımlar yanında bakıcı lojmanları, cami, okul gibi birimler olacak. 2 bin 500 kişilik istihdam öngörüyoruz” diye konuştu.

Marka yaratarak sütü katma değerini artırarak pazarlamayı planladıklarını anlatan Tokmak, şunları söyledi: “Tüm işletmeleri hastalıktan ari hale getirmeyi, kümeleşerek her türlü girdinin maliyetini düşürmeyi, her çıktıyı değerlendirmeyi hedefiliyoruz. Kuracağımız biyogaz tesisi Seydikemer ilçesinin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Canlı hayvan pazarı, hayvan hastanesi, laboratuvar kuracağız. İşletme içinde farklı ahırlarda besicilik de yapılabilecek. OSB’nin alanı Antalya, Muğla, Burdur ve Denizli’nin kesişme noktasında ve 8 ilçeye çok yakın konumda. Müteşebbis heyetin kuruluşunu bu ay içinde tamamlayacağız, fizibilite çalışması bitmek üzere” dedi.

150 yatırımcı başvurdu

Bölgede günlük 800 ton süt üretmeyi planladıklarını vurgulayan Tokmak, “İlçemizde yerleşik hayvancılık işletmelerini de buraya taşıyacağız. Bununla ilgili İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı alındı. Onları yatırımcı olarak da tespit ettik” dedi. Bölgede yer almak için 150 yatırımcının şimdiden başvurduğunu dile getiren Tokmak, “Türkiye’nin ilk süt OSB’sini kurmayı hedefl iyoruz. Bu konuda bir müracaat daha var ama biz onların önündeyiz. Arazi çalışması yaptık, bölgenin haritasını çıkardık. Bakanlık olumlu görüş verdi. Bürokratik bir engel yok. Müteşebbis heyet kenetlenmiş durumda. iki yıl içinde projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Çünkü bunun yatırım programına girmesini, altyapı için ödenek çıkmasını beklemeyeceğiz. Altyapıyı özkaynaklarımızla yapacağız. Topografyası bozuk değil. Yol konusunda belediyeden, su konusunda büyükşehirden, elektrik konusunda valilikten destek alacağız, kullandığımız kamu kaynakları da bunlar olacak” açıklamasını yaptı.