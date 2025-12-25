Türkiye’nin kuruluş ruhunu besleyen destandan ekonomiye uzanan yol

Güneş D. SOYLU

Gaziantep, tarihin her dö­neminde ticaret yolla­rının kavşağında yer al­mış kadim bir şehir… Ancak bu toprakların asıl değerini ortaya koyan, sadece bereketli ovası ve zanaatkârlığı değil; gerektiğinde canı pahasına verdiği bağımsız­lık mücadelesidir.

Kurtuluş Destanı (1919-1921)

Mondros Mütarekesi’nin ar­dından şehri işgal eden Fransız güçlerine karşı Antep halkı, dü­zenli bir ordu gücüne sahip ol­madığı hâlde büyük bir irade or­taya koydu. Kadın, erkek, genç, yaşlı tüm şehir halkı mahalle mahalle örgütlendi; sokak sokak, ev ev direnerek tarihte benzeri az görülen bir savunma verdi. Bu direniş, 6 bin 317 şehit verilme­sine rağmen geri adım atmayan bir milletin hikâyesi oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncü­lüğünde yürütülen Millî Müca­dele’nin en çetin cephelerinden biri Antep’ti. 25 Aralık 1921’de işgal kuvvetlerinin şehri terk et­mesiyle Antep sadece özgürlü­ğünü kazanmadı; aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuru­luş ruhunu besleyen bir destan yazdı. Bu kahramanlık nedeniy­le şehir 1921’de “Gazi” unvanıyla onurlandırıldı.

Küllerinden doğan güçlü bir ekonomi

Kurtuluşun ardından Gazi­antep, harap olmuş bir şehir ol­maktan çıkıp kısa sürede yeni­den ayağa kalktı. Kendine has girişimcilik ruhu ve çalışkan in­sanıyla, Türkiye’nin üretim mer­kezlerinden biri hâline geldi. Kent ekonomisi için dikkat çeken kalkınma kilometre taşları ise:

Cumhuriyet’in ilk yıllarında el sanatları, bakırcılık ve dokuma­cılık şehrin temel gelir kaynak­larıydı. 1950’lerden itibaren Gazian­tep’te dokuma tezgâhlarının ye­rini modern sanayi makineleri almaya başladı.

1980 sonrası Gaziantep Orga­nize Sanayi Bölgesi’nin kurulma­sıyla şehir, Güneydoğu’nun sana­yi başkenti hâline geldi.

Bugün Gaziantep; gıda, tekstil, halı, makine, metal, ayakkabı ve kimya sektörlerinde Türkiye’nin en güçlü üretim merkezlerinden biridir. İhracat rakamları her yıl katlanarak artmış, Gaziantep Türkiye’nin en çok ihracat yapan ilk beş şehri arasında kalıcı bir yer edinmiştir.

Tarımdan sanayiye geçişte başarı hikâyesi

Bununla birlikte fıstık, zeytin, üzüm, buğday ve kırmızı biber gi­bi tarım ürünleri tarih boyunca şehrin ticaretini şekillendirdi. Ancak Antep, yalnızca üretmek­le yetinmeyip bu ürünleri işleyip katma değerli ürünlere dönüştü­rerek kendi markalarını yarattı. Böylece Gaziantep, tarım gücünü sanayiye taşıyıp ekonomik büyü­mesini kendi elleriyle inşa eden örnek bir şehir hâline geldi.

Bugün itibarıyla Gaziantep; güçlü sanayisi, kültürel mirası, gastronomisi, girişimcilik eko­sistemi ile Türkiye’nin kalkın­masında kilit bir role sahip. An­cak tüm ekonomik başarıların ardında, bu şehrin insanının 25 Aralık 1921’deki direniş ruhu var. Gaziantepliler için kurtuluş, bir tarih olmanın ötesinde; çalışma­nın, üretmenin ve vatan sevgisi­nin temeli oldu.

Son söz; 25 Aralık, sadece bir kurtuluş günü değil; bağımsızlı­ğın, dayanışmanın ve azmin sem­bolüdür. Bugün Gaziantep’in so­kaklarında yükselen fabrikaların sesi, yüz yıl önceki direnişin mi­rasıdır. Bu gurur dolu gün vesi­lesiyle, vatanı için canını veren tüm şehitlerimizi rahmetle, gazi­lerimizi minnetle anıyoruz.