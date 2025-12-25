Türkiye’nin kuruluş ruhunu besleyen destandan ekonomiye uzanan yol
Gaziantep insanının 25 Aralık 1921’deki direniş ruhu, bugün güçlü sanayisi, kültürel mirası, gastronomisi, girişimcilik ekosistemi ile Türkiye’nin kalkınmasında kilit bir role sahip şehrin doğmasına ilham verdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ruhunu besleyen direnişimiz, ekonomiye de rehberlik etti.
Güneş D. SOYLU
Gaziantep, tarihin her döneminde ticaret yollarının kavşağında yer almış kadim bir şehir… Ancak bu toprakların asıl değerini ortaya koyan, sadece bereketli ovası ve zanaatkârlığı değil; gerektiğinde canı pahasına verdiği bağımsızlık mücadelesidir.
Kurtuluş Destanı (1919-1921)
Mondros Mütarekesi’nin ardından şehri işgal eden Fransız güçlerine karşı Antep halkı, düzenli bir ordu gücüne sahip olmadığı hâlde büyük bir irade ortaya koydu. Kadın, erkek, genç, yaşlı tüm şehir halkı mahalle mahalle örgütlendi; sokak sokak, ev ev direnerek tarihte benzeri az görülen bir savunma verdi. Bu direniş, 6 bin 317 şehit verilmesine rağmen geri adım atmayan bir milletin hikâyesi oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde yürütülen Millî Mücadele’nin en çetin cephelerinden biri Antep’ti. 25 Aralık 1921’de işgal kuvvetlerinin şehri terk etmesiyle Antep sadece özgürlüğünü kazanmadı; aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ruhunu besleyen bir destan yazdı. Bu kahramanlık nedeniyle şehir 1921’de “Gazi” unvanıyla onurlandırıldı.
Küllerinden doğan güçlü bir ekonomi
Kurtuluşun ardından Gaziantep, harap olmuş bir şehir olmaktan çıkıp kısa sürede yeniden ayağa kalktı. Kendine has girişimcilik ruhu ve çalışkan insanıyla, Türkiye’nin üretim merkezlerinden biri hâline geldi. Kent ekonomisi için dikkat çeken kalkınma kilometre taşları ise:
Cumhuriyet’in ilk yıllarında el sanatları, bakırcılık ve dokumacılık şehrin temel gelir kaynaklarıydı. 1950’lerden itibaren Gaziantep’te dokuma tezgâhlarının yerini modern sanayi makineleri almaya başladı.
1980 sonrası Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulmasıyla şehir, Güneydoğu’nun sanayi başkenti hâline geldi.
Bugün Gaziantep; gıda, tekstil, halı, makine, metal, ayakkabı ve kimya sektörlerinde Türkiye’nin en güçlü üretim merkezlerinden biridir. İhracat rakamları her yıl katlanarak artmış, Gaziantep Türkiye’nin en çok ihracat yapan ilk beş şehri arasında kalıcı bir yer edinmiştir.
Tarımdan sanayiye geçişte başarı hikâyesi
Bununla birlikte fıstık, zeytin, üzüm, buğday ve kırmızı biber gibi tarım ürünleri tarih boyunca şehrin ticaretini şekillendirdi. Ancak Antep, yalnızca üretmekle yetinmeyip bu ürünleri işleyip katma değerli ürünlere dönüştürerek kendi markalarını yarattı. Böylece Gaziantep, tarım gücünü sanayiye taşıyıp ekonomik büyümesini kendi elleriyle inşa eden örnek bir şehir hâline geldi.
Bugün itibarıyla Gaziantep; güçlü sanayisi, kültürel mirası, gastronomisi, girişimcilik ekosistemi ile Türkiye’nin kalkınmasında kilit bir role sahip. Ancak tüm ekonomik başarıların ardında, bu şehrin insanının 25 Aralık 1921’deki direniş ruhu var. Gaziantepliler için kurtuluş, bir tarih olmanın ötesinde; çalışmanın, üretmenin ve vatan sevgisinin temeli oldu.
Son söz; 25 Aralık, sadece bir kurtuluş günü değil; bağımsızlığın, dayanışmanın ve azmin sembolüdür. Bugün Gaziantep’in sokaklarında yükselen fabrikaların sesi, yüz yıl önceki direnişin mirasıdır. Bu gurur dolu gün vesilesiyle, vatanı için canını veren tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz.