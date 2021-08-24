Türkiye’nin un haritasını çıkardı ürüne özel üretim yapıyor

Talip ÖZTÜRK

GAZİANTEP - 2018 yılında Gaziantep 5. OSB’de dünyanın en iyi teknolojilerinden Bühler ile Endüstri 4.0 değirmen yatırımını devreye alan Özmen Un, un sanayisinde yeni bir sayfa açtı. 41 farklı un çeşidini müşterilerine sunan firma, ‘'Karanlık Fabrika' olarak da tabir edilen teknolojiyi, un değirmenine uygulayarak şehrine Avrupa'nın en modern tesislerinden birini kazandırdı. Yeni yatırımlarla, ürünleri 5 seri altında üretmeye başlayan firma, kişi ve markaya özel üretim yapıyor. Özmen Un, yeni ürünlerini ‘Tatlı Buluşmaları’ adı altında tüm Türkiye’de de tanıtacak. İlki, firmanın doğup büyüdüğü Gaziantep’te başlayan etkinlikte, baklavalık yeni nesil unlar tanıtıldı. Hışvahan Restoran’da düzenlenen ve kentin önde gelen baklava ustalarının katıldığı etkinlikte Özmen Un Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Özmen ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuz Özmen yeni hikâyelerini anlattı. Davetlilere, Özmen Un’un 5 seri altında topladığı ürünleri hakkında bilgi veren Oğuz Özmen, bunların, zanaatkârlık, ustalık, fırıncılık, ev içi tüketim ve markaya özel unlar olduğunu belirtti. Endüstri 4.0 teknolojisi ile insan eli değmeden ürettiklerini unların, dünyanın en temiz unu olduğunu kaydeden Özmen, Avrupa’nın en modern tesisini kurduklarını ifade eti.

Sırada Avrupa ve Ortadoğu var

Erhan Özmen de, firma olarak misyonlarının inovasyon üzerine kurulu olduğunu aktardı. Özmen, Türkiye’deki unlu mamuller dünyasının haritasını çıkardıklarını kaydederek, “Karadeniz, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Marmara, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da unlu mamuller olarak ne tüketilir, bunun haritasını çıkardık. Şimdi de Avrupa ve Ortadoğu’yu çıkarıyoruz. Bu unlu mamullerde bir tarafta beklentileri hedef alıyoruz. Diğer tarafta bu beklentilere nasıl bir arz yaratırız ki, daha yüksek bir sunumla beklentinin üzerinde bir dünya yaratarak onlara sunarız” diye konuştu. Un haritası kapsamında Türkiye’nin her bölgesinde Tatlı Buluşmaları gerçekleştirdiklerini paylaşan Özmen, Adana ve Mersinli ustaların katılacağı bir sonraki etkinliğin 04 Eylül’de Tarsus’ta gerçekleşeceğini ifade etti.

‘Üreticinin de işini kolaylaştırıyoruz’

Beklentilerin üzerinde bir dünya yaratmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını anlatan Erhan Özmen, yeni ürünleriyle unlu mamul üreticilerinin de işini kolaylaştırdıklarını belirterek, şunları kaydetti: “Buğdayın anavatanı Türkiye ve Güneydoğu. Kendi bölgemizden başlayarak ata tohumu yüzlerce çeşit buğdayı tek tek inceleyerek börekte hangi ata tohumu buğdayları hangi oranlarda karıştırmalıyız ki, su böreğini ağzımıza aldığımızda erisin, ya da bir İzmir boyozu, Gaziantep baklavası…Ya da sert ama ağızda eriyen bir burma kadayıf… Mühendislerimiz, teknolojimiz, birikimimiz, beyaz yakalı yetişmiş insan gücümüzle, bunların hepsini tüketicilerin beklentilerinin, hayallerinin de ötesinde onlar sunuyoruz.”