“Türkiye’nin yüzde 80’i enerjiyi verimli kullanmıyor”

Osman Nuri BOYACI



DENİZLİ - Enerji kaynaklarını daha verimli kullanabilmenin yollarına ilişkin farkındalık yaratmayı misyon olarak belirleyen Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER), Anadolu Buluşmaları’nın 26’ncısını Denizli’de gerçekleştirdi. Toplantıya katılan uzmanlar ve yerel yönetim temsilcileri, enerjinin önemli bir bölümünün konutlarda tüketildiğine ve yapılarda enerji verimliliğinin kritik önem taşıdığına vurgu yaptı. VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof.Dr.Emre Alkin, 20 milyon hanenin yüzde 80’den fazlasının enerjiyi verimli kullanmadığına dikkat çekti.

Denizli Ticaret Odası işbirliği ve Dalmaçyalısponsorluğuile gerçekleştirilen toplantının ana gündem maddesi yapılarda enerji verimliliği oldu.Bugüne kadar binlerce kişiye enerji verimliliği hakkında bilgiler veren VERİMDER’in Denizli toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Türkay Gözlükaya,Ticaret Odası Başkan Yardımcıları Melek Sözkesen Kartay ve Hasan Aracı, DESİAD Başkanı İbrahim Şenel, GESİFED Başkanı Oktay Mersin, Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, BASİAD Başkanı Şeref Arpacı, ASKON Denizli Şube Başkanı Uğur Küçük, kamu kurumları, üniversite, medya, inşaat-enerji sektör temsilcileri katıldı.

“Ülkelerin tam bağımsızlığı enerji bağımsızlığından geçiyor”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan,dünyada enerjinin çok kıymetli bir hale geldiğini belirterek, “Bugün baktığımızda savaşların, mücadelenin temeli enerji. Ayrıca enerji silah olarak da kullanılmak zorunda kaldı. Ülkelerin tam bağımsız olabilmesi, hayatına tek başına devam edebilmesi için enerji bağımsızlığına kavuşması gerekiyor. Üretmek maliyetli ve zahmetli. Eğer doğru enerji üretemezseniz, karbon ve emisyon alanında çevreye birçok olumsuzlukları beraberinde getirirsiniz. Vahşi tüketim, düşüncesizce kullanım, teknolojiyi kullanmadan ısıtmak-soğutmak, diğer enerjileri kullanmak ülkemizi ve dünyamızı başka boyuta getiriyor. En ucuz enerji, en temiz enerji kullanılmayan, tasarruf edilen enerjidir” diye konuştu.Zolan, Türkiye’nin enerji üretiminin yüzde 54’ünü yenilenebilir kaynaklardan karşıladığını da vurguladı.

“Artık enerjiyi sanayiden çok yapılarda kullanıyoruz”

Enerji verimliliği ve tasarrufuna ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye’yi karış karış gezdiklerini aktaran Emre Alkinde şunları aktardı:“Türkiye'de bulunan 20 milyonu aşkın hanenin yüzde 80’den fazlası enerjiyi verimli kullanmıyor. Binalarda enerji tüketimi, sanayiyi geçmiş durumda. Enerjiyi artık sanayiden çok binalarda kullanıyoruz. Kullanılan enerjinin yüzde 40’ından fazlası da binalarda tüketiliyor. Araba alırken yakıtına dikkat ediyoruz ama konut alırken enerji verimliliğine dikkat etmiyoruz. 60 milyar dolar civarındaki enerji ithalatımızın yüzde 40’ı binalarda, konutlarda tüketiliyor. Bu durum maalesef cari açığımızı da büyütüyor. Daha az enerji tüketerek aynı randımanı sağlamalıyız. Enerji verimliliğini 20 milyon civarındaki haneye bölerek ve finansmanını da Dünya Bankası gibi kuruluşlardan sağlayıp ucuza mal edersek senede cari açığımızı 9-10 milyar dolar arasında daraltma imkanımız var.”

“Sadece bilinç oluşturmak değil, harekete geçmek de önemli”

VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz ise “Dünya şu anda enerji krizinin eşiğinde. Dolayısıyla enerji verimliliği ve tasarruf konuları çok daha öne çıkıyor. Binaların enerji verimliliğinin sağlanması da kritik bir noktaya geldi. Binaların enerji verimli hale getirilmediği durumda sürdürülebilir bir geleceğin gerçekleşme şansı söz konusu değil” dedi. En önemli konu başlıklarından birinin iklim olduğuna da dikkat çeken Korkmaz, “2021 yılında Türkiye Paris İklim Anlaşması’nı imzaladı. Bu anlaşma imzalandıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın adı değişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı oldu. Bizim artık bir iklim politikamızın oluşması gerekiyor, Çünkü bu anlaşmayı imzalayarak 2030 yılında, mevcut şartlara göre karbon emisyonlarımızı, karbon salınımlarımızı azaltmayı taahhüt ettik. Ülkemizdeki sera gazı salınımlarının yüzde 40’a yakını binalardan kaynaklanıyor. Biz binalarımızı enerji verimli hale getirmeden ne o anlaşmanın yükümlülüklerini ne de gelecekte çok daha yaşanır bir ülke ve dünya oluşturma şansımız ne yazık ki söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

“Öncelik mevcut enerjinin korunması olmalı”

DÜNYA Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz da,1970’li yıllarda enerji verimliliğinin iki ampulden birini söndürmek olarak algılandığını ifade etti. Oğuz, “ Bugüne geldiğimizde gördük ki; tasarrufun sadece yüzde 5’iymiş bu sorun. Kendimizi karanlıkta bırakarak enerji tasarrufu sağlamak yerine zihnimizi aydınlatmak ve kullanmadığımız enerjiyi harcamamak daha önemliymiş. Enerjiden tasarruf etmek için önce konu hakkında bilincin yükseltilmesi gerekiyor. Önce var olan enerjiyi korumak sonrasında alternatif enerji kaynakları aramak gerekiyor. VERİMDER’in de gezme sebebi enerjiyi verimli kullanma konusunda bilinçlendirme sağlamak. Isı yalıtımı, enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda halkı bilinçlendirmek, toplumda farkındalık oluşturmak son derece önemli” şeklinde konuştu.

“Verimlilik çağımızın vazgeçilmez gündemi”

Denizli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen Kartay, oda olarak, şehrin ve insanların yararına olan her türlü girişimde öncü ve destekçi olduklarını söyledi. Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi kapsamında, Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi ile iş birliği protokol imzaladıklarını belirten Kartay, “Bu protokol sayesinde, tekstil sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin enerji verimliliklerini analiz edip raporlayarak, kayıp ve kaçaklarının en aza indirilmesini sağlamak üzere şubat ayında harekete geçtik. Daha öncesinde de Avrupa Birliği kaynaklarıyla hazırladığımız öğrenmeyi inşa ediyoruz projemizin kapsamında ısı, ses, su ve nem yalıtımı eğitimleri düzenledik.Verimlilik içinde bulunduğumuz çağın en önemli ve vazgeçilmez gündem maddelerinden biri. İnsanın, yapıların ve kurumların verimliliğini artırabilmek için bilimsel çalışmalar yürütülüyor. İklim değişikliği, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konularını ele aldığımız Anadolu Buluşmaları, bu anlamda atılan büyük bir adım”diye konuştu.