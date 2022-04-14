“Türkiye’yi separatör ve dekantör yedek parçasında ihracatçı konuma yükseltiyoruz”

Duygu GÖKSU



AYDIN - 2018’de Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan firmanın, kısa sürede Türkiye pazarının 3’te 1’ine hakim olduğunu söyleyen Centriplus İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Egeli, sektörde 3 buçuk yılda hatırı sayılacak bir ithalatı önlediklerini belirtti.

Ağırlıklı olarak süt, içecek, bitkisel yağ ve arıtma tesislerinde kullanılan santrifüjlerin yedek parçalarını ithal edip satarken, aynı zamanda firmalara servis sağladıklarını aktaran Egeli, “Bu ekipmanlar, 2 bin çeşit proseste kullanılıyor. Separatör ve dekantör alanında tüm yedek parçaları ithal olarak tedarik edip, ana ekipmanları da üretebildiğimiz için yaklaşık 4 yıl önce Centriplus’ı kurduk. O zaman 8 kişiydik, şu anda 55 kişilik bir ekibiz. 2025’e geldiğimizde bu sayıyı fazlasıyla yükseltmeyi hedefliyoruz. Servis hizmetimizi direkt sahada veriyoruz. Makinelerin 6 ayda bir periyodik bakımları var. Hem yedek parça hem de bakım hizmetlerini veriyor, garanti şartlarını sağlıyoruz” bilgilerini verdi.

Hem dünyada hem Türkiye’de seperatör sektöründe üretici sayısının az olduğunu ifade eden Egeli, “Kısa süre içerisinde ihracat yapmaya başladık. Yurtdışı bayilerimiz var, yurtdışında kendi şirketlerimizi açmayı planlıyoruz. Bu şirketlerimiz için bütün parçaları Türkiye’de hazırlayıp göndereceğiz. Türkiye’de toplam aktif çalışan 4 bin makinenin, bin 400’üne biz bakıyoruz. Yani pazarın 3’te 1’ine hakimiz. Bu sektörde öncü olarak ilk üçte yurtdışı firmaları var. Aynı zamanda atölye hizmetimiz ile sahada yapılamayan bakımları atölyede yapıyoruz. Şu anda Avusturalya, Brezilya, Şili, İngiltere, Almanya, İtalya, İzlanda, Azerbaycan, Güney Afrika ve Romanya başta olmak üzere 12 ülkeye ihracat yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Rakiplerimiz bizi izlemeye başladı”

Bakıma aldıkları makinelerin yerine geçici olarak makine verdiklerini dile getiren Egeli, “Sözleşmemizde de belirterek, makinelerde yaşanan sorunu 48 saat içerisinde çözemezsek geçici makinelerimizi kiralayacağımızı garanti ediyoruz, çünkü makine çalışmazsa üretim duruyor. Bu konuda rakiplerimiz de bizi izlemeye başladı. En küçük makinenin bakım ücreti 3 bin 500 ile 4 bin euro arasında, yıllık bakım maliyetleri 7 bin ile 10 bin euro arasında değişiyor. Yabancı firmalarda bu fiyatlar çok daha yüksek. Biz bu durumu gördük ve Türkiye’de katma değer yaratmak istedik” diye konuştu.

Centriplus olarak Türkiye’de bir makineyi yapacak tüm malzeme ve yetkinliğe sahip olduklarının altını çizen Egeli, büyümeyi doğru planlayarak, istihdam ettikleri mühendisleri 6 ay önceden eğittiklerini de sözlerine ekledi.

“2021 Ar-Ge yılı oldu”

Geçen yıl tüm yatırımlarını Ar-Ge’ye yaptıklarını aktaran Egeli, “TÜV ISO 9001:2015 sertifikasına sahibiz. Belirlenen kalitenin altına düşmemiz mümkün değil ve bu yüzden istenilen kaliteyi yakalamak artık isteğimiz değil şirket kuralımız oldu. Bu kuralı benimseyerek geçen yıl en büyük yatırımını Ar-Ge bölümümüze yaptık. Şirket danışmanımız dahil 9 kişilik bir Ar-Ge mühendisi kadromuz var ki bu da yüzde 20’lik bir orana tekâmül ediyor. CMM ve ölçüm cihazlarının haricinde önümüzdeki süreçte yine en büyük yatırımımız Ar-Ge’ye olacak” açıklamalarında bulundu.